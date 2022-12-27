تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

الرئيس الأوكراني يأمل في التنفيذ السريع للاتفاقات مع الولايات المتحدة

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم أمس الاثنين عن أمله في التنفيذ السريع للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية الرئاسية.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو "لن نضيع الوقت. وسننفذ بسرعة كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن"، دون تحديد ماهية الاتفاقات التي كان يتحدث عنها.

وذكر الرئيس أن حوالي 9 ملايين شخص في جميع أنحاء أوكرانيا بدون كهرباء، لكن عدد الانقطاعات يتناقص تدريجيا.