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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221227/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1071639596.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T05:27+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:27 GMT 27.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:04 GMT 27.12.2022
الرئيس الأوكراني يأمل في التنفيذ السريع للاتفاقات مع الولايات المتحدة
أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم أمس الاثنين عن أمله في التنفيذ السريع للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية الرئاسية.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو "لن نضيع الوقت. وسننفذ بسرعة كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن"، دون تحديد ماهية الاتفاقات التي كان يتحدث عنها.
وذكر الرئيس أن حوالي 9 ملايين شخص في جميع أنحاء أوكرانيا بدون كهرباء، لكن عدد الانقطاعات يتناقص تدريجيا.
05:27 GMT 27.12.2022
أوكرانيا تخطط لإنشاء شبكة من محطات مصغرة لتعزيز نظام الطاقة
أعلن رئيس لجنة شؤون الطاقة في "رادا" (البرلمان الأوكراني)، أندريه غيروس، أن أوكرانيا تخطط لإنشاء شبكة من محطات الطاقة المصغرة، التي ستؤمن تفرع نظام الطاقة وستسمح بتكوين احتياطي حرج واستقلالية توليد الطاقة.
وقال غيروس على هواء قناة "رادا" التلفزيونية: "من المخطط بناء الكثير من محطات الطاقة المصغرة التي ستكون قريبة من المستهلك. يمكن أن تقع بجانب المدن لإمداد منشآت البنية التحتية بالكهرباء".
05:26 GMT 27.12.2022
إعلام: توقعات بوتين بشأن "باتريوت" الأمريكية قد تتحقق
يعتقد خبراء عسكريون أمريكيون أن تنبأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعواقب إمداد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" الأمريكية قد يتحقق.
توقع فلاديمير بوتين، في محادثة مع وسائل الإعلام الروسية، مؤخرًا أن الجيش الروسي سيدمر أنظمة "باتريوت" إذا كانت موجودة على أراضي أوكرانيا. كما لفت الانتباه إلى أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي هو نظام قتالي عفا عليه الزمن إلى حد ما.
05:25 GMT 27.12.2022
غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استعداده للتوسط في قضية "قمة السلام" التي تدعو إليها أوكرانيا فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.
جاء ذلك حسبما قال مكتب غوتيريش لوكالة "سبوتنيك" ، في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:53 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
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