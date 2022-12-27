تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:04 GMT 27.12.2022
الرئيس الأوكراني يأمل في التنفيذ السريع للاتفاقات مع الولايات المتحدة
أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم أمس الاثنين عن أمله في التنفيذ السريع للاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية الرئاسية.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو "لن نضيع الوقت. وسننفذ بسرعة كل ما تم الاتفاق عليه في واشنطن"، دون تحديد ماهية الاتفاقات التي كان يتحدث عنها.
وذكر الرئيس أن حوالي 9 ملايين شخص في جميع أنحاء أوكرانيا بدون كهرباء، لكن عدد الانقطاعات يتناقص تدريجيا.
05:27 GMT 27.12.2022
أعلن رئيس لجنة شؤون الطاقة في "رادا" (البرلمان الأوكراني)، أندريه غيروس، أن أوكرانيا تخطط لإنشاء شبكة من محطات الطاقة المصغرة، التي ستؤمن تفرع نظام الطاقة وستسمح بتكوين احتياطي حرج واستقلالية توليد الطاقة.
وقال غيروس على هواء قناة "رادا" التلفزيونية: "من المخطط بناء الكثير من محطات الطاقة المصغرة التي ستكون قريبة من المستهلك. يمكن أن تقع بجانب المدن لإمداد منشآت البنية التحتية بالكهرباء".
05:26 GMT 27.12.2022
يعتقد خبراء عسكريون أمريكيون أن تنبأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعواقب إمداد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" الأمريكية قد يتحقق.
توقع فلاديمير بوتين، في محادثة مع وسائل الإعلام الروسية، مؤخرًا أن الجيش الروسي سيدمر أنظمة "باتريوت" إذا كانت موجودة على أراضي أوكرانيا. كما لفت الانتباه إلى أن نظام الدفاع الجوي الأمريكي هو نظام قتالي عفا عليه الزمن إلى حد ما.
05:25 GMT 27.12.2022
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استعداده للتوسط في قضية "قمة السلام" التي تدعو إليها أوكرانيا فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.
جاء ذلك حسبما قال مكتب غوتيريش لوكالة "سبوتنيك" ، في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.