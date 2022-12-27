https://sputnikarabic.ae/20221227/غوتيريش-مستعد-للتوسط-بشأن-عقد-قمة-سلام-حول-أوكرانيا-إذا-وافقت-روسيا-وبقية-الأطراف-1071638321.html

غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف

غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استعداده للتوسط في قضية "قمة السلام" التي تدعو إليها أوكرانيا فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T01:02+0000

2022-12-27T01:02+0000

2022-12-27T01:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

روسيا

أخبار أوكرانيا

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جاء ذلك حسبما قال مكتب غوتيريش لوكالة "سبوتنيك" ، في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.وفي وقت سابق ، قال كوليبا إن أوكرانيا ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/شباط العام المقبل، يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن روسيا لم تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف، "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم".

https://sputnikarabic.ae/20221226/الكرملين-حول-مقترح-أوكرانيا-للسلام-روسيا-لا-تتبع-شروط-أحد-1071634179.html

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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا