https://sputnikarabic.ae/20221227/غوتيريش-مستعد-للتوسط-بشأن-عقد-قمة-سلام-حول-أوكرانيا-إذا-وافقت-روسيا-وبقية-الأطراف-1071638321.html
غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف
غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استعداده للتوسط في قضية "قمة السلام" التي تدعو إليها أوكرانيا فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T01:02+0000
2022-12-27T01:02+0000
2022-12-27T01:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
روسيا
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك حسبما قال مكتب غوتيريش لوكالة "سبوتنيك" ، في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.وفي وقت سابق ، قال كوليبا إن أوكرانيا ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/شباط العام المقبل، يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن روسيا لم تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف، "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم".
https://sputnikarabic.ae/20221226/الكرملين-حول-مقترح-أوكرانيا-للسلام-روسيا-لا-تتبع-شروط-أحد-1071634179.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا
غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف
01:02 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 01:03 GMT 27.12.2022) تابعنا عبر
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استعداده للتوسط في قضية "قمة السلام" التي تدعو إليها أوكرانيا فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.
جاء ذلك حسبما قال مكتب غوتيريش لوكالة "سبوتنيك" ، في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.
وفي وقت سابق ، قال كوليبا إن أوكرانيا ترغب في عقد "قمة سلام"
بحلول نهاية فبراير/شباط العام المقبل، يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.
وقال المكتب، "كما قال الأمين العام عدة مرات في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادت جميع الأطراف أن يتوسط".
وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن روسيا لم تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف، "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم".