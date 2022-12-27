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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221227/غوتيريش-مستعد-للتوسط-بشأن-عقد-قمة-سلام-حول-أوكرانيا-إذا-وافقت-روسيا-وبقية-الأطراف-1071638321.html
غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف
غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف
أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استعداده للتوسط في قضية "قمة السلام" التي تدعو إليها أوكرانيا فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T01:02+0000
2022-12-27T01:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش
روسيا
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك حسبما قال مكتب غوتيريش لوكالة "سبوتنيك" ، في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.وفي وقت سابق ، قال كوليبا إن أوكرانيا ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/شباط العام المقبل، يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن روسيا لم تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف، "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم".
https://sputnikarabic.ae/20221226/الكرملين-حول-مقترح-أوكرانيا-للسلام-روسيا-لا-تتبع-شروط-أحد-1071634179.html
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الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, روسيا, أخبار أوكرانيا

غوتيريش مستعد للتوسط بشأن عقد قمة سلام حول أوكرانيا إذا وافقت روسيا وبقية الأطراف

01:02 GMT 27.12.2022 (تم التحديث: 01:03 GMT 27.12.2022)
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استعداده للتوسط في قضية "قمة السلام" التي تدعو إليها أوكرانيا فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.
جاء ذلك حسبما قال مكتب غوتيريش لوكالة "سبوتنيك" ، في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.
وفي وقت سابق ، قال كوليبا إن أوكرانيا ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/شباط العام المقبل، يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.
وقال المكتب، "كما قال الأمين العام عدة مرات في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادت جميع الأطراف أن يتوسط".
وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن روسيا لم تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
الكرملين حول مقترح أوكرانيا للسلام: روسيا لا تتبع شروط أحد
أمس, 19:39 GMT
وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض في ظل ظروف معينة من كييف، "لم نتبع شروط الآخرين قط، ركزنا فقط على ظروفنا، وعلى التفكير السليم".
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