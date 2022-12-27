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كيم جونغ أون يفتتح جلسة للحزب الحاكم في ظل التوتر مع كوريا الجنوبية
كيم جونغ أون يفتتح جلسة للحزب الحاكم في ظل التوتر مع كوريا الجنوبية
افتتح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمس الاثنين، جلسة مهمة لحزب "العمال" الحاكم. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T04:48+0000
2022-12-27T04:48+0000
العالم
كوريا الشمالية
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موسكو – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الاجتماع العام السادس الموسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري انعقد بمشاركة الزعيم كيم".ولم ترد أي تفاصيل أخرى بعد.يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كوريا الجنوبية إن طائرات مسيرة كورية شمالية اقتحمت مجالها الجوي دون إذن سيئول".وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221226/كوريا-الجنوبية-ترد-بالمثل-على-كوريا-الشمالية-وترسل-مسيرات-إلى-أجواء-بيونغ-يانغ-1071624992.html
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العالم, كوريا الشمالية
العالم, كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يفتتح جلسة للحزب الحاكم في ظل التوتر مع كوريا الجنوبية

04:48 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / STR
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افتتح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمس الاثنين، جلسة مهمة لحزب "العمال" الحاكم.
موسكو – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الاجتماع العام السادس الموسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري انعقد بمشاركة الزعيم كيم".
ولم ترد أي تفاصيل أخرى بعد.
بعد تحطمها خلال مهمة تدريبية... معلومات عن مقاتلة كوريا الجنوبية كي إف - 16 - انفو للموقع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
كوريا الجنوبية ترد بالمثل على كوريا الشمالية وترسل مسيرات إلى أجواء بيونغ يانغ
أمس, 14:32 GMT
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه كوريا الجنوبية إن طائرات مسيرة كورية شمالية اقتحمت مجالها الجوي دون إذن سيئول".
وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.
ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.
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