https://sputnikarabic.ae/20221227/مقاتلات-ميغ131-بي-إم-المحدثة-تصل-إلى-كامتشاتكا-1071670321.html

مقاتلات "ميغ31 بي إم" المحدثة تصل إلى كامتشاتكا

مقاتلات "ميغ31 بي إم" المحدثة تصل إلى كامتشاتكا

وصلت طائرتان مقاتلتان تفوق سرعتهما سرعة الصوت من طراز "ميغ-31 بي أم" إلى الفوج الجوي في كامتشاتكا بعد خضوعهما لتحديث عميق في مصنع "سوكول" لبناء الطائرات في... 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T16:45+0000

2022-12-27T16:45+0000

2022-12-27T16:54+0000

رصد عسكري

روسيا

ميغ-31

كامتشاتكا

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وجاء في بيان الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية، اليوم الثلاثاء: "عادت المقاتلتان إلى فوج طيران مختلط منفصل من الجنود والقوات في شمال شرق روسيا، حيث غادرتا سابقا للتحديث إلى تعديل (بي إم)".يشار إلى أن التحديث عدة مرات يزيد من القوة القتالية للطائرة. وبعد رحلة طويلة المدى، ستخضع المقاتلات الحديثة للصيانة وتصبح جزءا من السرب، حيث ستكونان في مهمة قتالية للدفاع الجوي في كامتشاتكا، في القطب الشمالي ومناطق أقصى الشمال.هذا وأفادت صحيفة "Military Watch" بأن المقاتلة ميغ-31، التي قامت بأول رحلة لها في عام 1975، لا تزال تقلق الخبراء العسكريين الغربيين.لاحظ المؤلفون الكفاءة الرائعة لهذه الطائرة. ومع ذلك، لم تصدر روسيا هذه الطائرة مطلقًا، ولهذا السبب لم يكن الغرب قادرًا على الكشف عن أسرار طائرة ميغ-31.وقالت الصحيفة: "على الرغم من توقف الإنتاج في عام 1994، إلا أنه منذ عام 2010، خضعت الطائرة لتحديث عميق، ونتيجة لذلك تم تحسين الأسلحة وإلكترونيات الطيران بشكل كبير للأسطول الذي يضم أكثر من 100 "ميغ 31 بي إم / بي إس إم"، وتعتبر راداراتها لا مثيل لها عمليًا بين المقاتلات الآخرى، نظرًا لحجمها الضخم".أكد المحللون أن المقاتلة الأسرع من الصوت ذات المقعدين أصبحت بجدارة العمود الفقري لطيران قوات الفضاء الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221122/مجلة-الغرب-يفشل-في-الكشف-عن-أسرار-المقاتلة-الروسية-ميغ-31-1070407462.html

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