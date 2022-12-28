https://sputnikarabic.ae/20221228/إعلام-أزمة-بين-برلين-وباريس-بسبب-اتفاقية-الغاز--1071689907.html
إعلام: أزمة بين برلين وباريس بسبب اتفاقية الغاز
إعلام: أزمة بين برلين وباريس بسبب اتفاقية الغاز
صرح عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، جان فيليب تانغي، في خطاب لوزيرة الطاقة أغنيس بانييه روناتشيت، بأن اتفاقية الغاز الجديدة التي أبرمتها برلين وباريس غير مواتية... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T09:46+0000
2022-12-28T09:46+0000
2022-12-28T09:46+0000
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وقال تانغوي مطالبا بأن تكون "اتفاقية الطاقة غير المسبوقة شفافة بقدر الإمكان وهذه الاتفاقية تشهد على فقدان فرنسا لسيادتها في مجال الطاقة"، وفقا لموقع "لينتا.رو" الروسي.وبحسب النائب، فإن اتفاقية التضامن في قطاع الطاقة تهدف إلى تعويض انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا. وبموجب ذلك، تتعهد فرنسا بتزويد ألمانيا بكمية من الغاز تتراوح بين 31 و100 جيجاوات/ ساعة يوميًا، وستوفر برلين الكهرباء في المقابل.وفي رسالة إلى الوزيرة، أعرب النائب عن قلقه من أن تضطر فرنسا لبيع الغاز، الذي اشترته من الولايات المتحدة بسعر مرتفع للغاية، إلى ألمانيا.في الأسبوع الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد الحد الأقصى لسعر الصرف للغاز. سيتم تفعيل آلية تصحيح السوق إذا تجاوز سعر العقود الآجلة الشهرية لصناديق الاستثمار (TTF) 180 يورو لكل ميغاواط / ساعة (حوالي ألفي دولار لكل ألف متر مكعب) لمدة ثلاثة أيام. من المقرر تطبيق الآلية اعتبارًا من 15 فبراير على جميع منصات تداول الغاز الافتراضية في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى عزل المنازل والشركات الأوروبية عن الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود.
https://sputnikarabic.ae/20221124/وزراء-طاقة-الاتحاد-الأوروبي-يوافقون-على-آلية-للحد-من-تقلبات-الأسعار-بموجب-مؤشر-تي-تي-إف-1070521406.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار فرنسا , قطاع الطاقة, أخبار ألمانيا, خلافات
العالم, أخبار فرنسا , قطاع الطاقة, أخبار ألمانيا, خلافات
إعلام: أزمة بين برلين وباريس بسبب اتفاقية الغاز
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صرح عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، جان فيليب تانغي، في خطاب لوزيرة الطاقة أغنيس بانييه روناتشيت، بأن اتفاقية الغاز الجديدة التي أبرمتها برلين وباريس غير مواتية لفرنسا.
وقال تانغوي مطالبا بأن تكون "اتفاقية الطاقة غير المسبوقة شفافة بقدر الإمكان وهذه الاتفاقية تشهد على فقدان فرنسا لسيادتها في مجال الطاقة"، وفقا لموقع "لينتا.رو" الروسي.
وبحسب النائب، فإن اتفاقية التضامن في قطاع الطاقة تهدف إلى تعويض انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا. وبموجب ذلك، تتعهد فرنسا بتزويد ألمانيا بكمية من الغاز تتراوح بين 31 و100 جيجاوات/ ساعة يوميًا، وستوفر برلين الكهرباء في المقابل.
وفي رسالة إلى الوزيرة، أعرب النائب عن قلقه من أن تضطر فرنسا لبيع الغاز، الذي اشترته من الولايات المتحدة بسعر مرتفع للغاية، إلى ألمانيا.
وأضاف "لقد عززت هذه الإجراءات ربط الغاز مع نهر الراين، لكن برلين لم تلتزم رسميا بأي نقص في إمدادات الكهرباء لفرنسا. سيتعين على نظام الغاز لدينا أن يتحمل شتاء قاسياً. يجب أن تعتمد فرنسا على الإدارة الحكيمة للغاز والاحتياطيات الموجودة تحت تصرفها".
في الأسبوع الماضي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد الحد الأقصى لسعر الصرف للغاز. سيتم تفعيل آلية تصحيح السوق إذا تجاوز سعر العقود الآجلة الشهرية لصناديق الاستثمار (TTF) 180 يورو لكل ميغاواط / ساعة (حوالي ألفي دولار لكل ألف متر مكعب) لمدة ثلاثة أيام. من المقرر تطبيق الآلية اعتبارًا من 15 فبراير على جميع منصات تداول الغاز الافتراضية في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى عزل المنازل والشركات الأوروبية عن الارتفاع المفاجئ في أسعار الوقود.