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https://sputnikarabic.ae/20221228/وزير-الدفاع-الإيطالي-الصواريخ-لأوكرانيا-لا-تباع-في-السوبر-ماركت-1071681456.html
وزير الدفاع الإيطالي: الصواريخ لأوكرانيا لا تباع في السوبر ماركت
وزير الدفاع الإيطالي: الصواريخ لأوكرانيا لا تباع في السوبر ماركت
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا يجب ألا تؤدي إلى استنفاد مخزون إيطاليا من الأسلحة. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T05:35+0000
2022-12-28T05:35+0000
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وأشار كروسيتو إلى أن أوكرانيا تطلب الدعم "لمواجهة الهجمات الجوية على أهداف مدنية" منذ عدة أشهر. وأكد الوزير أن إيطاليا "بالطبع ستساعد" إذا "كانت هناك فرصة".بدأت إيطاليا في صياغة المرسوم السادس لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، وفقًا لتقارير صحيفة "ميسيجيرو".لكن كروسيتو شدد على أن "الصواريخ لا تباع في السوبر ماركت". وأشار إلى أنه يتحدث عن أنظمة معقدة يستغرق إنتاجها وقتًا طويلاً. وقال: وعبر كروسيتو عن أمله في إنهاء قريب للصراع، ودعا إلى الحوار والموقف الجاد "تجاه أي احتمالات" من المفاوضات "مع جميع الأطراف". وأضاف "وأعتقد أن دور رئيس الوزراء جيورجي ميلوني وإيطاليا قد لا يكون ثانويًا".
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إيطاليا, العالم, أخبار أوكرانيا
إيطاليا, العالم, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الإيطالي: الصواريخ لأوكرانيا لا تباع في السوبر ماركت

05:35 GMT 28.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا يجب ألا تؤدي إلى استنفاد مخزون إيطاليا من الأسلحة.
وأشار كروسيتو إلى أن أوكرانيا تطلب الدعم "لمواجهة الهجمات الجوية على أهداف مدنية" منذ عدة أشهر. وأكد الوزير أن إيطاليا "بالطبع ستساعد" إذا "كانت هناك فرصة".
بدأت إيطاليا في صياغة المرسوم السادس لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، وفقًا لتقارير صحيفة "ميسيجيرو".
لكن كروسيتو شدد على أن "الصواريخ لا تباع في السوبر ماركت". وأشار إلى أنه يتحدث عن أنظمة معقدة يستغرق إنتاجها وقتًا طويلاً. وقال:
"إذا قدمنا ​​أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، فعلينا أن نأخذها من مخزوننا ونفعل ذلك دون استنفادها لدينا".
وعبر كروسيتو عن أمله في إنهاء قريب للصراع، ودعا إلى الحوار والموقف الجاد "تجاه أي احتمالات" من المفاوضات "مع جميع الأطراف". وأضاف "وأعتقد أن دور رئيس الوزراء جيورجي ميلوني وإيطاليا قد لا يكون ثانويًا".
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