https://sputnikarabic.ae/20221228/البرازيل-تحظر-حمل-الأسلحة-في-العاصمة-أثناء-تنصيب-الرئيس-1071711275.html

البرازيل تحظر حمل الأسلحة النارية في العاصمة أثناء تنصيب الرئيس

البرازيل تحظر حمل الأسلحة النارية في العاصمة أثناء تنصيب الرئيس

حظرت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل، اليوم الأربعاء، حمل الأسلحة في عاصمة البلاد، برازيليا، خلال مراسم أداء اليمين للرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وفاز لولا (76 عاما) في الانتخابات الرئاسية البرازيلية في جولة الإعادة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، متغلبا على الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو بفارق ضئيل، حيث سيؤدي لولا اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في 1 يناير/ كانون الثاني المقبلوقالت المحكمة في بيان "صدر تعليق مؤقت للحق في حمل أي نوع من الأسلحة النارية والذخيرة"، ودخل الإجراء حيز التنفيذ اليوم الأربعاء وسيظل ساري المفعول حتى 2 يناير على كامل أراضي مقاطعة برازيليا الفيدرالية.ومن المنتظر أن يتولى لولا رئاسة البرازيل في الفترة من 2023 وحتى 2027، حيث ستكون هذه ولايته الثالثة، بعد أن ترأس لولا البرازيل لفترتين متتاليتين بين عامي 2003 و 2010، لكن سلسلة من مزاعم الفساد أدت إلى سجنه.يذكر أن الشرطة البرازيلية كانت قد أبطلت مفعول سلسلة من العبوات الناسفة تم العثور عليها في ضواحي برازيليا، وذلك قبل أسبوع من تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا جديدا للبلاد.وحسب مصادر رسمية، فقد نُفِّذت العملية يوم الأحد الماضي، غداة إلقاء القبض على شخص كان قد وضع عبوة ناسفة بالقرب من مطار العاصمة البرازيلية، قبل أن يعترف خلال استجوابه بأن هدفه كان بث الفوضى للحيلولة دون تنصيب الرئيس الجديد.

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