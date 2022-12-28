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https://sputnikarabic.ae/20221228/البنتاغون-يفرض-قيودا-على-تحليق-مقاتلات-إف-35-بعد-تحطم-إحداها-1071681685.html
البنتاغون يفرض قيودا على تحليق مقاتلات "إف-35" بعد تحطم إحداها
البنتاغون يفرض قيودا على تحليق مقاتلات "إف-35" بعد تحطم إحداها
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن البنتاغون قرر تقييد تحليق مقاتلة "إف-35" مؤقتا، بعد تحطم إحدى المقاتلات أثناء الاختبار في تكساس. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T05:46+0000
2022-12-28T05:46+0000
رصد عسكري
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قرر البنتاغون "تقييد رحلات مقاتلات معينة". ستؤثر القيود على تلك المقاتلات التي تشكل "الخطر الأكبر".وستبقى القيود سارية حتى اكتمال التحقيق في حادثة تكساس، وحتى "يتم وضع إجراءات للعودة إلى الطيران".لم يحدد البنتاغون عدد مقاتلات "إف-35" التي ينطبق عليها حظر الطيران.يشار إلى أن القيود ستكون سارية المفعول حتى يناير/ كانون الثاني المقبل على الأقل، وفقًا لتقارير "ديفينس نيوز".
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رصد عسكري
رصد عسكري

البنتاغون يفرض قيودا على تحليق مقاتلات "إف-35" بعد تحطم إحداها

05:46 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن البنتاغون قرر تقييد تحليق مقاتلة "إف-35" مؤقتا، بعد تحطم إحدى المقاتلات أثناء الاختبار في تكساس.
قرر البنتاغون "تقييد رحلات مقاتلات معينة". ستؤثر القيود على تلك المقاتلات التي تشكل "الخطر الأكبر".
وستبقى القيود سارية حتى اكتمال التحقيق في حادثة تكساس، وحتى "يتم وضع إجراءات للعودة إلى الطيران".
لم يحدد البنتاغون عدد مقاتلات "إف-35" التي ينطبق عليها حظر الطيران.
يشار إلى أن القيود ستكون سارية المفعول حتى يناير/ كانون الثاني المقبل على الأقل، وفقًا لتقارير "ديفينس نيوز".
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