عربي
اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20221228/السعودية-تعلن-ضبط-نحو-30-طنا-من-القات-عبر-حدودها-خلال-ديسمبر-1071704398.html
السعودية تعلن ضبط نحو 30 طنا من "القات" عبر حدودها خلال ديسمبر
السعودية تعلن ضبط نحو 30 طنا من "القات" عبر حدودها خلال ديسمبر
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، ضبط نحو 30 طنا من نبات القات المخدر، وكميات كبيرة من الحشيش خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري كانت بصدد دخول المملكة عبر... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:37+0000
2022-12-28T15:37+0000
السعودية
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104036/09/1040360927_0:0:4098:2305_1920x0_80_0_0_64e4cf162d1cc636bf4aab79ecfede69.jpg
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير (جنوب) وتبوك (شمال) أحبطت محاولات تهريب 29,2 طناً من نبات القات المخدر وطن و766 كلغ من مادة الحشيش المخدرة".وأشار المسؤول الأمني السعودي إلى أنه تم ضبط هذه المواد المخدرة خلال الفترة من 3 إلى 24 ديسمبر الجاري، وإلقاء القبض على مهربيها وعددهم 361 متهما، من بينهم 23 سعوديا و261 يمنيا و70 إثيوبيا و7 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم.يشار إلى أن نبات القات منتشر بشكل كبير في شبه الجزيرة العربية وخاصة في اليمن، ويتم استخدامه عبر مضغ أوراقه، ويعتبر استهلاكه في اليمن أمرا متوارثا عبر الأجيال ويتمتع بشعبية بالغة لدى السكان.
https://sputnikarabic.ae/20221221/السعودية-تعلن-القبض-على-413-شخصا-حاولوا-تهريب-12-طنا-من-المخدرات-1071463534.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104036/09/1040360927_0:0:3816:2862_1920x0_80_0_0_a8079450a9fc87fbb03120f51f593940.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
السعودية, أخبار اليمن الأن, العالم العربي

السعودية تعلن ضبط نحو 30 طنا من "القات" عبر حدودها خلال ديسمبر

15:37 GMT 28.12.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، ضبط نحو 30 طنا من نبات القات المخدر، وكميات كبيرة من الحشيش خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري كانت بصدد دخول المملكة عبر حدودها الجنوبية مع اليمن والشمالية مع الأردن.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير (جنوب) وتبوك (شمال) أحبطت محاولات تهريب 29,2 طناً من نبات القات المخدر وطن و766 كلغ من مادة الحشيش المخدرة".
أفراد من الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
السعودية تعلن القبض على 413 شخصا حاولوا تهريب 12 طنا من المخدرات
21 ديسمبر, 16:20 GMT
وأشار المسؤول الأمني السعودي إلى أنه تم ضبط هذه المواد المخدرة خلال الفترة من 3 إلى 24 ديسمبر الجاري، وإلقاء القبض على مهربيها وعددهم 361 متهما، من بينهم 23 سعوديا و261 يمنيا و70 إثيوبيا و7 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم.
يشار إلى أن نبات القات منتشر بشكل كبير في شبه الجزيرة العربية وخاصة في اليمن، ويتم استخدامه عبر مضغ أوراقه، ويعتبر استهلاكه في اليمن أمرا متوارثا عبر الأجيال ويتمتع بشعبية بالغة لدى السكان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Воронка от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала