https://sputnikarabic.ae/20221228/السعودية-تعلن-ضبط-نحو-30-طنا-من-القات-عبر-حدودها-خلال-ديسمبر-1071704398.html

السعودية تعلن ضبط نحو 30 طنا من "القات" عبر حدودها خلال ديسمبر

السعودية تعلن ضبط نحو 30 طنا من "القات" عبر حدودها خلال ديسمبر

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، ضبط نحو 30 طنا من نبات القات المخدر، وكميات كبيرة من الحشيش خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري كانت بصدد دخول المملكة عبر... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T15:37+0000

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير (جنوب) وتبوك (شمال) أحبطت محاولات تهريب 29,2 طناً من نبات القات المخدر وطن و766 كلغ من مادة الحشيش المخدرة".وأشار المسؤول الأمني السعودي إلى أنه تم ضبط هذه المواد المخدرة خلال الفترة من 3 إلى 24 ديسمبر الجاري، وإلقاء القبض على مهربيها وعددهم 361 متهما، من بينهم 23 سعوديا و261 يمنيا و70 إثيوبيا و7 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم.يشار إلى أن نبات القات منتشر بشكل كبير في شبه الجزيرة العربية وخاصة في اليمن، ويتم استخدامه عبر مضغ أوراقه، ويعتبر استهلاكه في اليمن أمرا متوارثا عبر الأجيال ويتمتع بشعبية بالغة لدى السكان.

https://sputnikarabic.ae/20221221/السعودية-تعلن-القبض-على-413-شخصا-حاولوا-تهريب-12-طنا-من-المخدرات-1071463534.html

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