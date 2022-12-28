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https://sputnikarabic.ae/20221228/بعد-اجتماع-رؤساء-أركان-الدولتين-ما-هو-حجم-العتاد-العسكري-والقوة-البشرية-للجيشين-المصري-والسعودي-1071690407.html
بعد اجتماع رؤساء أركان الدولتين... ما هو حجم العتاد العسكري والقوة البشرية للجيشين المصري والسعودي؟
بعد اجتماع رؤساء أركان الدولتين... ما هو حجم العتاد العسكري والقوة البشرية للجيشين المصري والسعودي؟
يصنف الجيش المصري في المرتبة الـ 12 عالميا بينما يصنف الجيش السعودي ضمن أقوى 20 جيشا في العالم، ويمتلك الجيشان معا مليونا و580 ألف جندي. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T10:11+0000
2022-12-28T10:30+0000
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ويصل إجمالي عدد القوات العاملة في الجيشين إلى 675 ألف جندي، إضافة إلى قوات احتياطية تقدر بـ 480 ألف جندي، بينما يصل عدد القوات شبه العسكرية في البلدين إلى 425 ألف جندي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ما هو حجم العتاد العسكري للجيشين؟تشير إحصائيات الموقع إلى أن الجيشين يمتلكان عتادا عسكريا ضخما يشمل 7 أنواع من الأسلحة كما يلي:ويصل إجمالي حجم الإنفاق الدفاعي للجيشين المصري والسعودي إلى نحو 50 مليار دولار، وفقا لإحصائيات العام الجاري.يذكر أن الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بحثا علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين السعودية ومصر، خلال اجتماعهما في الرياض، أمس الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيس-الأركان-السعودي-ونظيره-المصري-يبحثان-علاقات-التعاون-الدفاعي-والعسكري-1071673116.html
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رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية

بعد اجتماع رؤساء أركان الدولتين... ما هو حجم العتاد العسكري والقوة البشرية للجيشين المصري والسعودي؟

10:11 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 28.12.2022)
© Sputnik . Ahmed Badrتدريب مشترك بين الجيش المصري والجيش السعودي
تدريب مشترك بين الجيش المصري والجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Sputnik . Ahmed Badr
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يصنف الجيش المصري في المرتبة الـ 12 عالميا بينما يصنف الجيش السعودي ضمن أقوى 20 جيشا في العالم، ويمتلك الجيشان معا مليونا و580 ألف جندي.
ويصل إجمالي عدد القوات العاملة في الجيشين إلى 675 ألف جندي، إضافة إلى قوات احتياطية تقدر بـ 480 ألف جندي، بينما يصل عدد القوات شبه العسكرية في البلدين إلى 425 ألف جندي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

ما هو حجم العتاد العسكري للجيشين؟

تشير إحصائيات الموقع إلى أن الجيشين يمتلكان عتادا عسكريا ضخما يشمل 7 أنواع من الأسلحة كما يلي:
القوات الجوية: يصل إجمالي ما تملكه الدولتان إلى ألف و959 طائرة حربية.
قوة الدبابات: تضم قوة الدبابات في البلدين مجتمعة 5 آلاف و456 دبابة.
المدرعات: تمتلك الدولتان 16 ألفا و202 مدرعة.
المدفعية ذاتية الحركة: تمتلك الدولتان 705 مدافع ذاتية الحركة.
المدفعية المقطورة: يصل إجمالي ما تملكه الدولتان من مدافع مقطورة إلى 4 آلاف و18 مدفعا.
راجمات الصواريخ: تمتلك الدولتان 275 راجمة صواريخ.
القوات البحرية: تمتلك مصر والسعودية أسطولين حربيين يضمان 302 وحدة بحرية.
ويصل إجمالي حجم الإنفاق الدفاعي للجيشين المصري والسعودي إلى نحو 50 مليار دولار، وفقا لإحصائيات العام الجاري.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
رئيس الأركان السعودي ونظيره المصري يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري
أمس, 18:18 GMT
يذكر أن الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بحثا علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين السعودية ومصر، خلال اجتماعهما في الرياض، أمس الثلاثاء.
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