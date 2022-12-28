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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221228/قطر-تتحدث-عن-الدبلوماسية-الرياضية-في-قاعات-الأمم-المتحدة-خلال-المونديال-1071705573.html
قطر تتحدث عن "الدبلوماسية الرياضية" في قاعات الأمم المتحدة خلال المونديال
قطر تتحدث عن "الدبلوماسية الرياضية" في قاعات الأمم المتحدة خلال المونديال
قالت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني، إن بعض قاعات المؤتمرات التاريخية للأمم المتحدة تحول إلى نقاط لتجمع الدبلوماسيين ومشاهدة... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T16:27+0000
2022-12-28T16:27+0000
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أخبار قطر اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. أصبحت صالة مندوبي الأمم المتحدة نقطة تجمع للدبلوماسيين لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم على شاشة عملاقة قدمتها بعثة قطر إلى المنظمة العالمية.صالة المندوبين هي المكان الذي يجتمع فيه الدبلوماسيون وقادة الدول للتفاوض بشأن القضايا الحساسة. وضعت شاشة ثانية في "مقهى فيينا" الذي يستخدم كمطعم للدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة.وأضافت آل ثاني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في وسط هذا الفضاء الدبلوماسي التاريخي الذي شهد العديد من عمليات التفاوض الرئيسية، تابعنا لمدة شهر كامل من المتعة كرة القدم وخلق أفضل مساحة للدبلوماسية الرياضية".وذكرت الشيخة علياء أن كأس العالم هي أداة تحويلية، حيث يجتمع العالم بأسره للاستمتاع بالحدث تماما كما فعل الدبلوماسيون في الأمم المتحدة في نقاط التجمع في صالة الوفود.وأشارت السفيرة القطرية إلى أن "كأس العالم عززت رأس المال، الاجتماع، وبنت الثقة ومكنت الناس من التعرف على بعضهم البعض على مستوى مختلف".خلال المباريات الحاسمة، كانت صالة الوفود مشغولة في كثير من الأحيان، ويمكن رؤية السفراء وهم يتحدثون ويهتفون معا. كانت قطر أول دولة عربية أو شرق أوسطية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم.
https://sputnikarabic.ae/20220929/وفد-قطر-في-الأمم-المتحدة-يستضيف-فعاليات-حول-الاتجار-بالأطفال-في-الرياضة-1068380404.html
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العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم

قطر تتحدث عن "الدبلوماسية الرياضية" في قاعات الأمم المتحدة خلال المونديال

16:27 GMT 28.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNISميسي يتلقى التحية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022
ميسي يتلقى التحية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS
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حصري
قالت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني، إن بعض قاعات المؤتمرات التاريخية للأمم المتحدة تحول إلى نقاط لتجمع الدبلوماسيين ومشاهدة مباريات المونديال والتفاوض فيما أصبح يعرف باسم "الدبلوماسية الرياضية".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. أصبحت صالة مندوبي الأمم المتحدة نقطة تجمع للدبلوماسيين لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم على شاشة عملاقة قدمتها بعثة قطر إلى المنظمة العالمية.
صالة المندوبين هي المكان الذي يجتمع فيه الدبلوماسيون وقادة الدول للتفاوض بشأن القضايا الحساسة. وضعت شاشة ثانية في "مقهى فيينا" الذي يستخدم كمطعم للدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
وفد قطر في الأمم المتحدة يستضيف فعاليات حول الاتجار بالأطفال في الرياضة
29 سبتمبر, 07:37 GMT
وأضافت آل ثاني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في وسط هذا الفضاء الدبلوماسي التاريخي الذي شهد العديد من عمليات التفاوض الرئيسية، تابعنا لمدة شهر كامل من المتعة كرة القدم وخلق أفضل مساحة للدبلوماسية الرياضية".
وذكرت الشيخة علياء أن كأس العالم هي أداة تحويلية، حيث يجتمع العالم بأسره للاستمتاع بالحدث تماما كما فعل الدبلوماسيون في الأمم المتحدة في نقاط التجمع في صالة الوفود.
وأشارت السفيرة القطرية إلى أن "كأس العالم عززت رأس المال، الاجتماع، وبنت الثقة ومكنت الناس من التعرف على بعضهم البعض على مستوى مختلف".
خلال المباريات الحاسمة، كانت صالة الوفود مشغولة في كثير من الأحيان، ويمكن رؤية السفراء وهم يتحدثون ويهتفون معا. كانت قطر أول دولة عربية أو شرق أوسطية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم.
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