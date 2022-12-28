https://sputnikarabic.ae/20221228/قطر-تتحدث-عن-الدبلوماسية-الرياضية-في-قاعات-الأمم-المتحدة-خلال-المونديال-1071705573.html

قطر تتحدث عن "الدبلوماسية الرياضية" في قاعات الأمم المتحدة خلال المونديال

قطر تتحدث عن "الدبلوماسية الرياضية" في قاعات الأمم المتحدة خلال المونديال

قالت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني، إن بعض قاعات المؤتمرات التاريخية للأمم المتحدة تحول إلى نقاط لتجمع الدبلوماسيين ومشاهدة... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T16:27+0000

2022-12-28T16:27+0000

2022-12-28T16:27+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. أصبحت صالة مندوبي الأمم المتحدة نقطة تجمع للدبلوماسيين لمشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم على شاشة عملاقة قدمتها بعثة قطر إلى المنظمة العالمية.صالة المندوبين هي المكان الذي يجتمع فيه الدبلوماسيون وقادة الدول للتفاوض بشأن القضايا الحساسة. وضعت شاشة ثانية في "مقهى فيينا" الذي يستخدم كمطعم للدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة.وأضافت آل ثاني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "في وسط هذا الفضاء الدبلوماسي التاريخي الذي شهد العديد من عمليات التفاوض الرئيسية، تابعنا لمدة شهر كامل من المتعة كرة القدم وخلق أفضل مساحة للدبلوماسية الرياضية".وذكرت الشيخة علياء أن كأس العالم هي أداة تحويلية، حيث يجتمع العالم بأسره للاستمتاع بالحدث تماما كما فعل الدبلوماسيون في الأمم المتحدة في نقاط التجمع في صالة الوفود.وأشارت السفيرة القطرية إلى أن "كأس العالم عززت رأس المال، الاجتماع، وبنت الثقة ومكنت الناس من التعرف على بعضهم البعض على مستوى مختلف".خلال المباريات الحاسمة، كانت صالة الوفود مشغولة في كثير من الأحيان، ويمكن رؤية السفراء وهم يتحدثون ويهتفون معا. كانت قطر أول دولة عربية أو شرق أوسطية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم.

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