https://sputnikarabic.ae/20221228/مصدر-أمني-لـسبوتنيك-مقتل-وإصابة-11-شخصا-بولاية-وسط-دارفور-غربي-السودان-إثر-اشتباكات-قبلية-1071710929.html
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": مقتل وإصابة 11 شخصا بولاية وسط دارفور غربي السودان إثر اشتباكات قبلية
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": مقتل وإصابة 11 شخصا بولاية وسط دارفور غربي السودان إثر اشتباكات قبلية
أفاد مصدر أمني، بمصرع وإصابة 11 شخصا على خلفية اشتباكات قبلية، بمدنية زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور غربي السودان. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T21:10+0000
2022-12-28T21:10+0000
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الخرطوم- سبوتنيك. وأفاد المصدر المسؤول، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بـ " مقتل 4 وإصابة 7 آخرين في سوق "مورين" في حي حميدية الرافعة بمدنية زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور".وأضاف المصدر أنه "أثناء تجمع الأهالي، أضرموا النار على المحال التجارية بسوق مورين، مما أدى إلى مصرع 3 وإصابة 7 آخرين من أفراد القبيلة الأخرى"، مشيرا إلى أن" السلطات الأمنية شرعت بالانتشار لمنع تصاعد العنف بين مواطني القبلتين".يذكر أنه خلال الأيام الماضية، عانت ولاية جنوب دارفور غربي السودان اشتباكات بين مجموعات قبلية راح ضحيتها 27 قتيلا وجريحا قرب مدينة عاصمة ولاية جنوب دارفور السودانية حسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية بالسودان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
اخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
مصدر أمني لـ"سبوتنيك": مقتل وإصابة 11 شخصا بولاية وسط دارفور غربي السودان إثر اشتباكات قبلية
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أفاد مصدر أمني، بمصرع وإصابة 11 شخصا على خلفية اشتباكات قبلية، بمدنية زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور غربي السودان.
الخرطوم- سبوتنيك. وأفاد المصدر المسؤول، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بـ " مقتل 4 وإصابة 7 آخرين في سوق "مورين" في حي حميدية الرافعة بمدنية زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور".
وكشف المصدر السوداني عن أن "الحادث بدأ أثناء مشادات كلامية بين تاجر مع شخص آخر في سوق مورين بمنطقة حميدية مما أسفر عن مقتل التاجر من مواطنه الأخر".
وأضاف المصدر أنه "أثناء تجمع الأهالي، أضرموا النار على المحال التجارية بسوق مورين، مما أدى إلى مصرع 3 وإصابة 7 آخرين من أفراد القبيلة الأخرى"، مشيرا إلى أن" السلطات الأمنية شرعت بالانتشار لمنع تصاعد العنف بين مواطني القبلتين".
يذكر أنه خلال الأيام الماضية، عانت ولاية جنوب دارفور
غربي السودان اشتباكات بين مجموعات قبلية راح ضحيتها 27 قتيلا وجريحا قرب مدينة عاصمة ولاية جنوب دارفور السودانية حسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية بالسودان.