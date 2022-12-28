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مقتل 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة بحشد خلال كرنفال في نيجيريا
مقتل 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة بحشد خلال كرنفال في نيجيريا
لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 29 آخرون في مدينة كالابار النيجيرية بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس كانوا يصطفون في عرض للدراجات النارية. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:09+0000
2022-12-28T15:09+0000
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سبوتنيك. وكان كرنفال كالابار قد انطلق يوم الاثنين الماضي، وهو يعتبر من أشهر الأحداث في جميع أنحاء أفريقيا، ويقام في مدينة كالابار بولاية كروس ريفر جنوب شرقي نيجيريا.وأوضحت صحيفة "ذا نيشن" أن احتفالات هذا العام تضمنت كرنفالا لسائقي الدراجات النارية واستعراضا للسيارات تم إلغاؤه فجأة بعد أن فقد سائق سيارة تويوتا كامري السيطرة واصطدم بحشد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 29 آخرين، من بينهم خمسة أطفال.وأضافت الصحيفة أن حاكم ولاية كروس ريفر، بن عياد، أمر بإلغاء عرض السيارات وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.ونقلت الصحيفة عن المستشار الخاص لوسائل الإعلام وكبير السكرتير الصحفي كريستيان إيتا قوله في بيان: "لقد آلم الحادث الحاكم وأصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالقبض على السائق الذي كان هاربا"، كما بدأ تحقيقا فوريا حول الحادث لمعرفة كيف اجتازت السيارة الحواجز الأمنية.يذكر أنه يوم الأحد الماضي، لقي ستة أشخاص مصرعهم وأُصيب 16 آخرون في حادث سير، في ولاية باوتشي شمال شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت شرطة المرور.وقال يوسف عبد الله، قائد قطاع في الهيئة الفيدرالية للسلامة على الطرق في باوتشي، في مؤتمر صحفي، إن حافلة انقلبت بسبب انفجار إطار وفقدان السيطرة على أحد الطرق في منطقة حكومة غانجوا المحلية.
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مقتل 7 أشخاص إثر اصطدام سيارة بحشد خلال كرنفال في نيجيريا

15:09 GMT 28.12.2022
© flickr.com / jbdodaneعلم نيجيريا
علم نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© flickr.com / jbdodane
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لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 29 آخرون في مدينة كالابار النيجيرية بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس كانوا يصطفون في عرض للدراجات النارية.
سبوتنيك. وكان كرنفال كالابار قد انطلق يوم الاثنين الماضي، وهو يعتبر من أشهر الأحداث في جميع أنحاء أفريقيا، ويقام في مدينة كالابار بولاية كروس ريفر جنوب شرقي نيجيريا.
وأوضحت صحيفة "ذا نيشن" أن احتفالات هذا العام تضمنت كرنفالا لسائقي الدراجات النارية واستعراضا للسيارات تم إلغاؤه فجأة بعد أن فقد سائق سيارة تويوتا كامري السيطرة واصطدم بحشد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 29 آخرين، من بينهم خمسة أطفال.
وأضافت الصحيفة أن حاكم ولاية كروس ريفر، بن عياد، أمر بإلغاء عرض السيارات وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.
ونقلت الصحيفة عن المستشار الخاص لوسائل الإعلام وكبير السكرتير الصحفي كريستيان إيتا قوله في بيان: "لقد آلم الحادث الحاكم وأصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالقبض على السائق الذي كان هاربا"، كما بدأ تحقيقا فوريا حول الحادث لمعرفة كيف اجتازت السيارة الحواجز الأمنية.
يذكر أنه يوم الأحد الماضي، لقي ستة أشخاص مصرعهم وأُصيب 16 آخرون في حادث سير، في ولاية باوتشي شمال شرقي نيجيريا، حسبما ذكرت شرطة المرور.
وقال يوسف عبد الله، قائد قطاع في الهيئة الفيدرالية للسلامة على الطرق في باوتشي، في مؤتمر صحفي، إن حافلة انقلبت بسبب انفجار إطار وفقدان السيطرة على أحد الطرق في منطقة حكومة غانجوا المحلية.
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