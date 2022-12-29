https://sputnikarabic.ae/20221229/أمين-حزب-الأمة-السوداني-لـسبوتنيك-مطالب-المعلمين-مشروعة-والإضراب-قد-يستمر-1071751369.html

أمين حزب الأمة السوداني لـ"سبوتنيك": مطالب المعلمين مشروعة والإضراب قد يستمر

أمين حزب الأمة السوداني لـ"سبوتنيك": مطالب المعلمين مشروعة والإضراب قد يستمر

قال محمد الإمام، الأمين العام لحزب الأمة القومي السوداني (رئيس دائرة الطلاب)، إن مطالب المعلمين مشروعة والإضراب الذي يدخل يومه الثالث خلال ساعات سوف يستمر إن... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T20:11+0000

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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه يمكن أن تستجيب السلطات السودانية لجزء من مطالب المعلمين بصورة عاجلة خلال الأسبوعين القادمين، وإذا ما حدثت تلك الاستجابة والانفراج السياسي، في تلك الحالة يمكن أن تجرى مشاورات حول مستقبل الإضراب والإغلاق الكامل للمدارس.وتابع الإمام: "في الحقيقة أن المعلمين في السودان لهم مطالب مشروعة وهى التي يرفعونها منذ بداية الإضراب ورفعوها أيضا قبل دخولهم في الإضراب، لكنهم دخلوا في الإضراب عندما لم يكن هناك اهتمام حكومي بتلك المطالب وتبددت الوعود السابقة، وتتلخص أهم المطالب في دفع البدلات ورفع الرواتب المتدنية إلى حد يسمح لهم بالعيش بصورة آدمية وليس رفاهية".وأشار الأمين العام لحزب الأمة إلى أن الرواتب التي يتقاضاها المعلمون في السودان حاليا ضعيفة جدا ولا تتماشى مع الحياة اليوم ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، حيث يطالبون بالبدلات المتراكمة منذ سنوات ولم يتم صرفها، وكذا ما يتعلق بالمرتبات خصوصا أن غلاء الأسعار أضعف القيمة الشرائية للجنيه السوداني.وأكد أن المعلم هو القيمة الحقيقية والداعم الرئيسي لأي عملية تنمية، لذا يجب أن يلقى كل التقدير المادي والمعنوي، لذا سوف يستمر إضراب العملية التعليمية بالكامل إلى أن يتم تحقيق تلك المطالب المشروعة.نفذت لجنة المعلمين السودانيين، الثلاثاء الماضي، إغلاقا شاملا للمدارس الحكومية، حتى نهاية الأسبوع احتجاجا على ضعف رواتبهم الشهرية.وهذا الإغلاق هو الثالث من نوعه في ديسمبر/كانون الأول الجاري، يأتي في سياق حملة تصعيد تقودها لجنة المعلمين شمل إضرابا عن العمل وتنظيم مواكب جماهيرية "بحسب سودان تربيون".وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر، لـ"سودان تربيون"، إنهم "نفذوا إغلاقا يستمر حتى الخميس، وهو يعني تعطيل الجدول المدرسي من أجل تحسين البيئة التعليمية".واقترح معلمو المرحلة الثانوية بولاية كسلا تأجيل امتحانات الفترة الدراسية الأولي احتجاجا على تجاهل الحكومة مطالب زيادة الأجور.وأوضح أن الاجتماع خلص إلى تأجيل امتحان الفترة الأولي، وقال إن مدراء المدارس لن يجبروا المعلمين على العمل.وتُنادي لجنة المعلمين بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة ودفع استحقاقات الأساتذة في البدلات وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي.وفي السياق، قال رئيس لجنة إضراب المعلمين بولاية القضارف علي الجيلاني لـ "سودان تربيون"، إن معلمي الولاية قرروا مقاطعة كل أعمال امتحانات الفترة الأولى التي تشمل وضع الامتحان ومراقبة التلاميذ والطلاب وتصحيح الامتحان.وحذر الجيلاني لجنة أمن الولاية من مغبة استفزاز المعلمين أو محاولة مصادرة حقوقهم المكفولة بالدستور.وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نشرت لجنة المعلمين دارسة أشارت إلى أنَّ راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية.

https://sputnikarabic.ae/20220914/ما-تداعيات-موجة-الإضرابات-التي-يعيشها-السودان-على-المشهدين-السياسي-والاقتصادي؟-1067751231.html

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