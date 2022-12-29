https://sputnikarabic.ae/20221229/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-إسقاط-صاروخ-إس-300-أوكراني-بأنظمة-الدفاع-الجوي-البيلاروسية--1071735210.html
بيلاروسيا تسقط صاروخ "إس 300" أوكراني بأنظمة الدفاع الجوي
بيلاروسيا تسقط صاروخ "إس 300" أوكراني بأنظمة الدفاع الجوي
أعلنت الدفاع البيلاروسية، مساء اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لمنسك، أسقطت صاروخ أوكراني أطلق من منظومة "إس 300" التابعة لنظام كييف. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T12:50+0000
2022-12-29T12:50+0000
2022-12-29T13:17+0000
العالم
رصد عسكري
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أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن صاروخا أوكرانيا يتبع لمنظومة "إس 300" سقط في منطقة بريست على أراضي الجمهورية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.وأشارت الدفاع البيلاروسية إلى أنه "خلال عمليات التحقيق، ثبت سابقًا أن الحطام يعود لصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس 300" أطلق من أراضي أوكرانيا".ووعدت الدفاع البيلاروسية بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث في المستقبل القريب.ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء على قناتها على منصة "تلغرام"، في وقت سابق من اليوم، أنه "تم تسجيل سقوط صاروخ أوكراني من منظومة "إس-300"على أراضي بيلاروسيا اليوم". وأضافت الوكالة: "بين الساعة 10 والـ 11 صباحا سقط صاروخ قادم من أراضي أوكرانيا، حيث تم إبلاغ رئيس الدولة على الفور بالحادث".
https://sputnikarabic.ae/20221229/إعلام-سقوط-صاروخ-أوكراني-على-الأراضي-البيلاروسية-1071724444.html
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العالم, رصد عسكري
بيلاروسيا تسقط صاروخ "إس 300" أوكراني بأنظمة الدفاع الجوي
12:50 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت الدفاع البيلاروسية، مساء اليوم الخميس، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لمنسك، أسقطت صاروخ أوكراني أطلق من منظومة "إس 300" التابعة لنظام كييف.
أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية بأن صاروخا أوكرانيا يتبع لمنظومة "إس 300" سقط في منطقة بريست على أراضي الجمهورية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.
"اليوم، حوالي الساعة 10:00، قصفت قوات الدفاع الجوي هدفا جويا. وعثر على شظاياها في حقل زراعي بالقرب من قرية جورباخا، ناحية إيفانوف، منطقة بريست".
وأشارت الدفاع البيلاروسية إلى أنه "خلال عمليات التحقيق، ثبت سابقًا أن الحطام يعود لصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس 300" أطلق من أراضي أوكرانيا".
ووعدت الدفاع البيلاروسية بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث في المستقبل القريب.
ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء على قناتها على منصة "تلغرام"، في وقت سابق من اليوم، أنه "تم تسجيل سقوط صاروخ أوكراني من منظومة "إس-300"على أراضي بيلاروسيا اليوم".
وأضافت الوكالة: "بين الساعة 10 والـ 11 صباحا سقط صاروخ قادم من أراضي أوكرانيا، حيث تم إبلاغ رئيس الدولة على الفور بالحادث".