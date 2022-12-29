https://sputnikarabic.ae/20221229/المركزي-الكويتي-يكشف-قيمة-القروض-المستحقة-على-المواطنين-للبنوك-18-مليار-دينار-1071723507.html
"المركزي الكويتي" يكشف قيمة القروض المستحقة على المواطنين للبنوك... 1.8 مليار دينار
"المركزي الكويتي" يكشف قيمة القروض المستحقة على المواطنين للبنوك... 1.8 مليار دينار
كشف البنك المركزي الكويتي عن قيمة القروض المستحقة للبنوك على المواطنين، لافتا إلى أنها بلغت 1.8 مليار دينار كويتي، وهو ما يوازي 5.9 مليار دولار. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T11:20+0000
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ووفقا لبيان نشرته "القبس" الكويتية، صرح البنك المركزي الكويتي أن "رصيد محفظة القروض الاستهلاكية للكويتيين، المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بلغ كما في 26 نوفمبر 2022 نحو 1.8 مليار دينار".ولفت البنك إلى أن عدد الكويتيين "المقترضين قروضاً استهلاكية من البنوك والشركات وشركات الاستثمار وشركات التمويل والذين تبلغ رواتبهم 1300 دينار أو أقل ويستقطع من رواتبهم نسبة %30 أو أكثر من الجهات المانحة، 32829 مقترضاً كما في 26 نوفمبر 2022".لكن البنك استدرك مؤكدا أن بعض هؤلاء المقترضين قد اتخذت بشأنهم إجراءات قانونية، لافتا إلى أن مجموع هؤلاء بلغ 11826 مقترضاً، بنسبة %2.3 من إجمالي المقترضين، وهو ما يدل وفقا لتعبير البيان على "درجة الانتظام العالية في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية".وفي جلسة مجلس الأمة يوم 20 ديسمبر الماضي، وافق البرلمان على طلب الحكومة تأجيل مناقشة موضوع شراء القروض واسترداد الفوائد، لمدة أسبوعين، مشتندة في طلب التأجيل على المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس. طالع أيضا: مجلس الأمة الكويتي يوافق على طلب الحكومة تأجيل شراء القروض
https://sputnikarabic.ae/20221215/بوادر-خلاف-بين-الحكومة-الكويتية-ومجلس-الأمة-بسبب-ملف-شراء-القروض-1071227244.html
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
"المركزي الكويتي" يكشف قيمة القروض المستحقة على المواطنين للبنوك... 1.8 مليار دينار
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كشف البنك المركزي الكويتي عن قيمة القروض المستحقة للبنوك على المواطنين، لافتا إلى أنها بلغت 1.8 مليار دينار كويتي، وهو ما يوازي 5.9 مليار دولار.
ووفقا لبيان نشرته
"القبس" الكويتية، صرح البنك المركزي الكويتي أن "رصيد محفظة القروض الاستهلاكية للكويتيين، المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بلغ كما في 26 نوفمبر 2022 نحو 1.8 مليار دينار".
ولفت البنك إلى أن عدد الكويتيين "المقترضين قروضاً استهلاكية
من البنوك والشركات وشركات الاستثمار وشركات التمويل والذين تبلغ رواتبهم 1300 دينار أو أقل ويستقطع من رواتبهم نسبة %30 أو أكثر من الجهات المانحة، 32829 مقترضاً كما في 26 نوفمبر 2022".
لكن البنك استدرك مؤكدا أن بعض هؤلاء المقترضين قد اتخذت بشأنهم إجراءات قانونية، لافتا إلى أن مجموع هؤلاء بلغ 11826 مقترضاً، بنسبة %2.3 من إجمالي المقترضين، وهو ما يدل وفقا لتعبير البيان على "درجة الانتظام العالية في محفظة القروض الاستهلاكية والإسكانية".
يشار إلى أن بوادر خلاف كانت تلوح في الأفق بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية، بسبب مشروع قرار أقرته اللجنة المالية في المجلس، يقضي بأن تتكفل الحكومة بسداد القروض الاستهلاكية على الموانين، وهو ما رفضته الحكومة، مؤكدة أنها "تتبنى تحسين الأوضاع المعيشية عبر حزمة إجراءات، لكنها ترفض في المقابل إقرار تشريعات باهظة الكلفة غير مدروسة"، على حد تعبيرها، قاصدة "شراء القروض".
وفي جلسة مجلس الأمة يوم 20 ديسمبر الماضي، وافق البرلمان على طلب الحكومة تأجيل مناقشة موضوع شراء القروض واسترداد الفوائد، لمدة أسبوعين، مشتندة في طلب التأجيل على المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس.