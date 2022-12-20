https://sputnikarabic.ae/20221220/مجلس-الأمة-الكويتي-يوافق-على-طلب-الحكومة-تأجيل-شراء-القروض-1071387481.html
مجلس الأمة الكويتي يوافق على طلب الحكومة تأجيل شراء القروض
مجلس الأمة الكويتي يوافق على طلب الحكومة تأجيل شراء القروض
أعلن مجلس الأمة الكويتي موافقته على طلبي الحكومة تأجيل عدد من الموضوعات المقترحة في لجانه البرلمانية، ومنها شراء القروض واسترداد الفوائد. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T10:09+0000
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ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فإن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة موضوع شراء القروض واسترداد الفوائد، لمدة أسبوعين، ووافقها مجلس الأمة على طلبها، حيث استندت الحكومة في طلب التأجيل على المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس.وكانت اللجنة المالية في مجلس الأمة، قد حسمت تقريرها عن ملف شراء القروض، الخميس الماضي، ودفعته ليكون ضمن جدول أعمال المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، في حين كانت مصادر حكومية قد أكدت رفض الحكومة للموضوع برمته.وعللت الحكومة رفضها بأنها "تتبنى تحسين الأوضاع المعيشية عبر حزمة إجراءات، لكنها ترفض في المقابل إقرار تشريعات باهظة الكلفة غير مدروسة"، على حد تعبيرها، قاصدة "شراء القروض".وكشف البنك المركزي عن بلوغ أصل تلك القروض التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.طالع أيضا: إعلام محلي: الحكومة الكويتية بصدد الانتهاء من مشروع قانون يضمن "عدالة الرواتب"
https://sputnikarabic.ae/20221215/بوادر-خلاف-بين-الحكومة-الكويتية-ومجلس-الأمة-بسبب-ملف-شراء-القروض-1071227244.html
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
مجلس الأمة الكويتي يوافق على طلب الحكومة تأجيل شراء القروض
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أعلن مجلس الأمة الكويتي موافقته على طلبي الحكومة تأجيل عدد من الموضوعات المقترحة في لجانه البرلمانية، ومنها شراء القروض واسترداد الفوائد.
ووفقا لجريدة
"القبس" الكويتية، فإن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة موضوع شراء القروض واسترداد الفوائد، لمدة أسبوعين، ووافقها مجلس الأمة على طلبها، حيث استندت الحكومة في طلب التأجيل على المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكانت اللجنة المالية في مجلس الأمة، قد حسمت تقريرها
عن ملف شراء القروض، الخميس الماضي، ودفعته ليكون ضمن جدول أعمال المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء، في حين كانت مصادر حكومية قد أكدت رفض الحكومة للموضوع برمته.
وعللت الحكومة رفضها بأنها "تتبنى تحسين الأوضاع المعيشية عبر حزمة إجراءات، لكنها ترفض في المقابل إقرار تشريعات باهظة الكلفة غير مدروسة"، على حد تعبيرها، قاصدة "شراء القروض".
وشراء القروض هو مقترح للجنة المالية في البرلمان الكويتي ينص على قيام الدولة بشراء "القروض الاستهلاكية عن المواطنين"، مقترحا أن يتم تسديد قيمة هذا الشراء من علاة غلاء المعيشة.
وكشف البنك المركزي عن بلوغ أصل تلك القروض التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.