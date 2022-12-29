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https://sputnikarabic.ae/20221229/بري-مهاجما-عون-وعدتنا-بجهنم-ووفيت-وكفيت-1071739958.html
بري مهاجما عون: وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت
بري مهاجما عون: وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت
هاجم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال، ردا على اتهامات الأخير لبري بأنه كان من أبرز المعرقلين لعهده. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T14:49+0000
2022-12-29T14:49+0000
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وخاطب رئيس البرلمان عون في بيان له قائلا: "لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت"، بحسب موقع "النشرة".وأضاف بري: "للذكرى وليس للحنين 74 قانونا صدر ولم تُنفذ (...) أولهم وليس آخرهم الكهرباء.. حرمتنا رؤية النجوم ليلا وشوفتنا نجوم الظهر".جاء ذلك ردا على ما جاء في مقابلة لعون، الذي انتهت ولايته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قناة"OTV" اللبنانية مساء الأربعاء.وخلال المقابلة قال عون: "كلّ ما أعرفه أن الرئيس بري كان ضد انتخابي رئيسا للجمهورية، وعرقل 18 ملفا كنت أعمل عليها".وكانت صحفية قد سألت عون خلال مؤتمر صحفي سبتمبر/ أيلول 2020: "لوين رايحين" في حال عدم توافق الفرقاء على تشكيل الحكومة؟، فرد عون بقوله : "طبعا عجهنم".يعاني لبنان منذ عام 2019 من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، في ظل انهيار العملة المحلية وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب تراجع حاد في القدرة الشرائية.وعلى الرغم من انتهاء رئاسة عون قبل شهرين، إلا أن البرلمان فشل للمرة العاشرة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري في انتخاب خلف له.
https://sputnikarabic.ae/20221204/بيان-لرئيس-الوزراء-اللبناني-ينفي-ما-يروجه-الإعلام-العوني-عن-أسباب-اجتماع-الحكومة--1070826088.html
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أخبار لبنان, أخبار العالم العربي
أخبار لبنان, أخبار العالم العربي

بري مهاجما عون: وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت

14:49 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID / POOLالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EID / POOL
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هاجم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال، ردا على اتهامات الأخير لبري بأنه كان من أبرز المعرقلين لعهده.
وخاطب رئيس البرلمان عون في بيان له قائلا: "لم تكن بحاجة لمن يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت"، بحسب موقع "النشرة".
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وأضاف بري: "للذكرى وليس للحنين 74 قانونا صدر ولم تُنفذ (...) أولهم وليس آخرهم الكهرباء.. حرمتنا رؤية النجوم ليلا وشوفتنا نجوم الظهر".
جاء ذلك ردا على ما جاء في مقابلة لعون، الذي انتهت ولايته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قناة"OTV" اللبنانية مساء الأربعاء.
وخلال المقابلة قال عون: "كلّ ما أعرفه أن الرئيس بري كان ضد انتخابي رئيسا للجمهورية، وعرقل 18 ملفا كنت أعمل عليها".
وكانت صحفية قد سألت عون خلال مؤتمر صحفي سبتمبر/ أيلول 2020: "لوين رايحين" في حال عدم توافق الفرقاء على تشكيل الحكومة؟، فرد عون بقوله : "طبعا عجهنم".
يعاني لبنان منذ عام 2019 من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، في ظل انهيار العملة المحلية وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب تراجع حاد في القدرة الشرائية.
وعلى الرغم من انتهاء رئاسة عون قبل شهرين، إلا أن البرلمان فشل للمرة العاشرة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري في انتخاب خلف له.
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