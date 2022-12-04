https://sputnikarabic.ae/20221204/بيان-لرئيس-الوزراء-اللبناني-ينفي-ما-يروجه-الإعلام-العوني-عن-أسباب-اجتماع-الحكومة--1070826088.html
بيان لرئيس الوزراء اللبناني ينفي "ما يروجه الإعلام العوني" عن أسباب اجتماع الحكومة
بيان لرئيس الوزراء اللبناني ينفي "ما يروجه الإعلام العوني" عن أسباب اجتماع الحكومة
نفي بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية أن يكون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قد تواصل مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عقب عظته اليوم الأحد. 04.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-04T12:25+0000
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ووفقا لما أورده موقع "النشرة" اللبناني، فإن بيان ميقاتي نفى "ما يروجه بعض الإعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وميقاتي بعد عظة البطريرك في قداس الأحد".وحول التواصل الذي تم بين رئيس الحكومة والبطريرك، قال البيان: "الصحيح أن رئيس الحكومة اتصل يوم أمس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء".وقال: "رئيس الحكومة في دعوته إلى اجتماع الحكومة غدا يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليتها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال".وناشد الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وصفه بأنه "لطالما نأى بنفسه عن الانقسامات" أن "يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع للحكومة يوم الإثنين".طالع أيضا: بعد فشل اللقاء الرابع في تشكيل الحكومة... ما خطورة دخول لبنان في مرحلة الفراغ الدستوري؟
https://sputnikarabic.ae/20221204/عون-دعوة-ميقاتي-لاجتماع-الحكومة-تظهر-رغبته-في-الاستئثار-بالسلطة-1070825284.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, العالم العربي
أخبار لبنان, العالم العربي
بيان لرئيس الوزراء اللبناني ينفي "ما يروجه الإعلام العوني" عن أسباب اجتماع الحكومة
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نفي بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية أن يكون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قد تواصل مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عقب عظته اليوم الأحد.
ووفقا لما أورده
موقع "النشرة" اللبناني، فإن بيان ميقاتي نفى "ما يروجه بعض الإعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وميقاتي بعد عظة البطريرك في قداس الأحد".
وحول التواصل الذي تم بين رئيس الحكومة والبطريرك، قال البيان: "الصحيح أن رئيس الحكومة اتصل يوم أمس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء".
وأوضح أن "ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الإطلاق".
وقال: "رئيس الحكومة في دعوته إلى اجتماع الحكومة غدا يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليتها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال".
وكان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قد أكد خلال عظة الأحد التي يلقيها أسبوعيا، أن "حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس لا حكومة جدول أعمال الأحزاب والكتل السياسية".
وناشد الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وصفه بأنه "لطالما نأى بنفسه عن الانقسامات" أن "يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع للحكومة يوم الإثنين".