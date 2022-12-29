https://sputnikarabic.ae/20221229/تركيا-تلغي-شرط-سن-التقاعد-وتسمح-لمليوني-مواطن-بمغادرة-وظائفهم-1071746259.html
تركيا تلغي شرط سن التقاعد وتسمح لمليوني مواطن بمغادرة وظائفهم
تركيا تلغي شرط سن التقاعد وتسمح لمليوني مواطن بمغادرة وظائفهم
أعلنت الرئاسة التركية إلغاء شرط سن التقاعد، في خطوة تسمح لأكثر من مليوني عامل بالتقاعد على الفور، والتي تأتي قبل أقل من 6 أشهر من موعد عقد الانتخابات العامة في... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T17:47+0000
2022-12-29T17:47+0000
2022-12-29T17:47+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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الإعلان الرئاسي جاء خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، وبعدما رفع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الحد الأدنى للأجور بشكل كبير الأسبوع الماضي، ضمن جهود استعادة الدعم الذي تآكل بسبب التضخم وانخفاض الليرة.يستفيد من القرار الجديد الأشخاص الذين بدأوا العمل قبل سبتمبر/ أيلول عام 1999، عندما تغير القانون الذي ينظم متطلبات التقاعد، والذين أكملوا ما بين 20 و25 عاما من الحياة العملية المسجلة في الضمان الاجتماعي.سابقا، بلغ سن التقاعد 58 عاما للنساء و60 عاما للرجال، ولم يتضح على الفور الأعمار المحددة في النظام الجديد، لكن أردوغان قال إن 2.25 مليون شخص مؤهلون للتقاعد على الفورعارضت مجموعات العمل في تركيا لسنوات، شرط الحد الأدنى للسن، ودعت إلى الاكتفاء بإكمال العمال العدد الإلزامي لأيام العمل، من أجل التقاعد.تعقد الانتخابات العامة في يونيو/ حزيران المقبل، وسط ضغوط اقتصادية شديدة تواجه تركيا، حيث تفاقم معدل التضخم في البلاد في حين يتمسك البنك المركزي بسياسته المتساهلة، علاوة على انخفاض حاد في فيمة الليرة.
https://sputnikarabic.ae/20221222/الرئيس-التركي-يحدد-قيمة-الحد-الأدنى-للأجور-في-تركيا-1071485082.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
تركيا تلغي شرط سن التقاعد وتسمح لمليوني مواطن بمغادرة وظائفهم
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أعلنت الرئاسة التركية إلغاء شرط سن التقاعد، في خطوة تسمح لأكثر من مليوني عامل بالتقاعد على الفور، والتي تأتي قبل أقل من 6 أشهر من موعد عقد الانتخابات العامة في البلاد.
الإعلان الرئاسي جاء خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، وبعدما رفع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الحد الأدنى للأجور
بشكل كبير الأسبوع الماضي، ضمن جهود استعادة الدعم الذي تآكل بسبب التضخم وانخفاض الليرة.
يستفيد من القرار الجديد الأشخاص الذين بدأوا العمل قبل سبتمبر/ أيلول عام 1999، عندما تغير القانون الذي ينظم متطلبات التقاعد، والذين أكملوا ما بين 20 و25 عاما من الحياة العملية المسجلة في الضمان الاجتماعي.
سابقا، بلغ سن التقاعد 58 عاما للنساء و60 عاما للرجال، ولم يتضح على الفور الأعمار المحددة في النظام الجديد، لكن أردوغان قال إن 2.25 مليون شخص مؤهلون للتقاعد على الفور
عارضت مجموعات العمل في تركيا لسنوات، شرط الحد الأدنى للسن، ودعت إلى الاكتفاء بإكمال العمال العدد الإلزامي لأيام العمل، من أجل التقاعد.
تعقد الانتخابات العامة في يونيو/ حزيران المقبل، وسط ضغوط اقتصادية شديدة تواجه تركيا، حيث تفاقم معدل التضخم في البلاد في حين يتمسك البنك المركزي بسياسته المتساهلة
، علاوة على انخفاض حاد في فيمة الليرة.