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https://sputnikarabic.ae/20221229/تركيا-تلغي-شرط-سن-التقاعد-وتسمح-لمليوني-مواطن-بمغادرة-وظائفهم-1071746259.html
تركيا تلغي شرط سن التقاعد وتسمح لمليوني مواطن بمغادرة وظائفهم
تركيا تلغي شرط سن التقاعد وتسمح لمليوني مواطن بمغادرة وظائفهم
أعلنت الرئاسة التركية إلغاء شرط سن التقاعد، في خطوة تسمح لأكثر من مليوني عامل بالتقاعد على الفور، والتي تأتي قبل أقل من 6 أشهر من موعد عقد الانتخابات العامة في... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T17:47+0000
2022-12-29T17:47+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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الإعلان الرئاسي جاء خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، وبعدما رفع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الحد الأدنى للأجور بشكل كبير الأسبوع الماضي، ضمن جهود استعادة الدعم الذي تآكل بسبب التضخم وانخفاض الليرة.يستفيد من القرار الجديد الأشخاص الذين بدأوا العمل قبل سبتمبر/ أيلول عام 1999، عندما تغير القانون الذي ينظم متطلبات التقاعد، والذين أكملوا ما بين 20 و25 عاما من الحياة العملية المسجلة في الضمان الاجتماعي.سابقا، بلغ سن التقاعد 58 عاما للنساء و60 عاما للرجال، ولم يتضح على الفور الأعمار المحددة في النظام الجديد، لكن أردوغان قال إن 2.25 مليون شخص مؤهلون للتقاعد على الفورعارضت مجموعات العمل في تركيا لسنوات، شرط الحد الأدنى للسن، ودعت إلى الاكتفاء بإكمال العمال العدد الإلزامي لأيام العمل، من أجل التقاعد.تعقد الانتخابات العامة في يونيو/ حزيران المقبل، وسط ضغوط اقتصادية شديدة تواجه تركيا، حيث تفاقم معدل التضخم في البلاد في حين يتمسك البنك المركزي بسياسته المتساهلة، علاوة على انخفاض حاد في فيمة الليرة.
https://sputnikarabic.ae/20221222/الرئيس-التركي-يحدد-قيمة-الحد-الأدنى-للأجور-في-تركيا-1071485082.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

تركيا تلغي شرط سن التقاعد وتسمح لمليوني مواطن بمغادرة وظائفهم

17:47 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / THOMAS PETER
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أعلنت الرئاسة التركية إلغاء شرط سن التقاعد، في خطوة تسمح لأكثر من مليوني عامل بالتقاعد على الفور، والتي تأتي قبل أقل من 6 أشهر من موعد عقد الانتخابات العامة في البلاد.
الإعلان الرئاسي جاء خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، وبعدما رفع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، الحد الأدنى للأجور بشكل كبير الأسبوع الماضي، ضمن جهود استعادة الدعم الذي تآكل بسبب التضخم وانخفاض الليرة.
يستفيد من القرار الجديد الأشخاص الذين بدأوا العمل قبل سبتمبر/ أيلول عام 1999، عندما تغير القانون الذي ينظم متطلبات التقاعد، والذين أكملوا ما بين 20 و25 عاما من الحياة العملية المسجلة في الضمان الاجتماعي.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
الرئيس التركي يحدد قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا
22 ديسمبر, 11:56 GMT
سابقا، بلغ سن التقاعد 58 عاما للنساء و60 عاما للرجال، ولم يتضح على الفور الأعمار المحددة في النظام الجديد، لكن أردوغان قال إن 2.25 مليون شخص مؤهلون للتقاعد على الفور
عارضت مجموعات العمل في تركيا لسنوات، شرط الحد الأدنى للسن، ودعت إلى الاكتفاء بإكمال العمال العدد الإلزامي لأيام العمل، من أجل التقاعد.
تعقد الانتخابات العامة في يونيو/ حزيران المقبل، وسط ضغوط اقتصادية شديدة تواجه تركيا، حيث تفاقم معدل التضخم في البلاد في حين يتمسك البنك المركزي بسياسته المتساهلة، علاوة على انخفاض حاد في فيمة الليرة.
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