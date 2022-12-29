https://sputnikarabic.ae/20221229/تقرير-أمريكا-تعد-خطة-لمنع-إيران-من-إنتاج-الطائرات-المسيرة-1071749574.html

تقرير: أمريكا تعد خطة لمنع إيران من إنتاج الطائرات المسيرة

تقرير: أمريكا تعد خطة لمنع إيران من إنتاج الطائرات المسيرة

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة لمنع إيران من إنتاج الطائرات المسيرة وتسليمها إلى روسيا، حسب زعمها. 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T19:36+0000

2022-12-29T19:36+0000

2022-12-29T19:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

إيران

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1066965944_0:88:1200:763_1920x0_80_0_0_12077c3fbc1f8edb74bd4c419d454858.jpg

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء، عن مسؤولين في الاستخبارات والجيش والأمن القومي، قولهم إن "الولايات المتحدة تعمل على برنامج موسع يهدف إلى خنق قدرة إيران على تصنيع المسيرات وتسليمها لموسكو".وأضاف المسؤولون أنه "في حال فشل البرنامج، ستعمل واشنطن على تزويد الجانب الأوكراني بمضادات دفاعية لإسقاط هذه المسيرات".وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في ظل تحرك الإدارة الأمريكية، خلال الأسابيع الأخيرة، لمنع حصول إيران على المكونات الغربية التي تدخل في تصنيع هذه الطائرات.وأوضحت أن واشنطن اكتشفت استخدام تقنية أمريكية الصنع إثر فحص حطام طائرات مسيرة إيرانية أُسقِطت، وفقا للصحيفة.وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، قد صرح، في وقت سابق، بأن إيران "تدير ترسانة من أنظمة الطائرات المسيرة التي تتراوح ما بين وحدات صغيرة وقصيرة المدى إلى وحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الحديثة".وأشار إلى أن إيران تعمل على "بناء طائرات دون طيار أكبر حجماً، يمكنها أن تحلق لمسافات أطول"، كاشفا أن الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة المسيرات الإيرانية.ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في في أوكرانيا.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.

https://sputnikarabic.ae/20221223/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-نبحث-عن-تكنولوجيا-جديدة-لهزيمة-مسيرات-إيران-1071511146.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, إيران, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن