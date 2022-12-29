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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221229/تقرير-أمريكا-تعد-خطة-لمنع-إيران-من-إنتاج-الطائرات-المسيرة-1071749574.html
تقرير: أمريكا تعد خطة لمنع إيران من إنتاج الطائرات المسيرة
تقرير: أمريكا تعد خطة لمنع إيران من إنتاج الطائرات المسيرة
كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة لمنع إيران من إنتاج الطائرات المسيرة وتسليمها إلى روسيا، حسب زعمها. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T19:36+0000
2022-12-29T19:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء، عن مسؤولين في الاستخبارات والجيش والأمن القومي، قولهم إن "الولايات المتحدة تعمل على برنامج موسع يهدف إلى خنق قدرة إيران على تصنيع المسيرات وتسليمها لموسكو".وأضاف المسؤولون أنه "في حال فشل البرنامج، ستعمل واشنطن على تزويد الجانب الأوكراني بمضادات دفاعية لإسقاط هذه المسيرات".وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في ظل تحرك الإدارة الأمريكية، خلال الأسابيع الأخيرة، لمنع حصول إيران على المكونات الغربية التي تدخل في تصنيع هذه الطائرات.وأوضحت أن واشنطن اكتشفت استخدام تقنية أمريكية الصنع إثر فحص حطام طائرات مسيرة إيرانية أُسقِطت، وفقا للصحيفة.وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، قد صرح، في وقت سابق، بأن إيران "تدير ترسانة من أنظمة الطائرات المسيرة التي تتراوح ما بين وحدات صغيرة وقصيرة المدى إلى وحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الحديثة".وأشار إلى أن إيران تعمل على "بناء طائرات دون طيار أكبر حجماً، يمكنها أن تحلق لمسافات أطول"، كاشفا أن الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة المسيرات الإيرانية.ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في في أوكرانيا.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
https://sputnikarabic.ae/20221223/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-نبحث-عن-تكنولوجيا-جديدة-لهزيمة-مسيرات-إيران-1071511146.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, إيران, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, إيران, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

تقرير: أمريكا تعد خطة لمنع إيران من إنتاج الطائرات المسيرة

19:36 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / Iranian Defence Ministryتدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / Iranian Defence Ministry
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كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن الولايات المتحدة تبذل جهودا حثيثة لمنع إيران من إنتاج الطائرات المسيرة وتسليمها إلى روسيا، حسب زعمها.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء، عن مسؤولين في الاستخبارات والجيش والأمن القومي، قولهم إن "الولايات المتحدة تعمل على برنامج موسع يهدف إلى خنق قدرة إيران على تصنيع المسيرات وتسليمها لموسكو".
وأضاف المسؤولون أنه "في حال فشل البرنامج، ستعمل واشنطن على تزويد الجانب الأوكراني بمضادات دفاعية لإسقاط هذه المسيرات".
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في ظل تحرك الإدارة الأمريكية، خلال الأسابيع الأخيرة، لمنع حصول إيران على المكونات الغربية التي تدخل في تصنيع هذه الطائرات.
وأوضحت أن واشنطن اكتشفت استخدام تقنية أمريكية الصنع إثر فحص حطام طائرات مسيرة إيرانية أُسقِطت، وفقا للصحيفة.
وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، قد صرح، في وقت سابق، بأن إيران "تدير ترسانة من أنظمة الطائرات المسيرة التي تتراوح ما بين وحدات صغيرة وقصيرة المدى إلى وحدات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الحديثة".
وأشار إلى أن إيران تعمل على "بناء طائرات دون طيار أكبر حجماً، يمكنها أن تحلق لمسافات أطول"، كاشفا أن الجيش الأمريكي يبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة المسيرات الإيرانية.
قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نبحث عن تكنولوجيا جديدة لهزيمة مسيرات إيران
23 ديسمبر, 07:38 GMT
ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في في أوكرانيا.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.
كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:15 GMT
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