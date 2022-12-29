https://sputnikarabic.ae/20221229/حادث-تصادم-هائل-في-وسط-الصين-أكثر-من-200-سيارة-فيديو-1071745252.html
حادث تصادم هائل في وسط الصين شمل أكثر من 200 سيارة... فيديو
حادث تصادم هائل في وسط الصين شمل أكثر من 200 سيارة... فيديو
لقي شخص مصرعه خلال حادث تصادم هائل شمل أكثر من 200 سيارة في مدينة تشنغتشو في وسط الصين. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T16:51+0000
2022-12-29T16:51+0000
2022-12-29T16:52+0000
الصين
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/19/1049060673_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_975e6717b252df7b2609737a35ce5976.jpg
ووفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" المملوكة للدولة، فقد بدأ التصادم على جسر كان يكتنفه ضباب كثيف في الصباح، مما تسبب في تحطم العديد من المركبات.تُظهر الصور من المشهد العلوي الجسر الطويل متعدد المسارات، الممتد عبر الحقول والنهر الأصفر، تتناثر عليه المركبات المكتظة ببعضها البعض، فيما يمكن رؤية السيارات وشاحنات البضائع والشاحنات والمركبات الأخرى.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره من الأرض، شاحنة تنزلق إلى الأمام بسرعة، وتصطدم بعدة سيارات أصغر، بينما تدق صفارات الإنذار من بعيد.قال أحد شهود العيان لصحيفة "غلوبال تايمز" إن التراكم امتد لعدة كيلومترات، وأن الرطوبة على الجسر جعلت الطريق زلقًا بشكل خاص، فيما ذكرت وسائل إعلام حكومية أن أكثر من 200 سيارة شاركت في التصادم الناجم عن الضباب.طالع أيضا: تصادم قطاري فحم يهدد إمدادات الطاقة جنوبي الصين
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/19/1049060673_86:0:1526:1080_1920x0_80_0_0_5cc88098c4aa89dae8e5d5e24540683b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, منوعات
حادث تصادم هائل في وسط الصين شمل أكثر من 200 سيارة... فيديو
16:51 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 16:52 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
لقي شخص مصرعه خلال حادث تصادم هائل شمل أكثر من 200 سيارة في مدينة تشنغتشو في وسط الصين.
ووفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" المملوكة للدولة، فقد بدأ التصادم على جسر كان يكتنفه ضباب كثيف في الصباح، مما تسبب في تحطم العديد من المركبات.
تُظهر الصور من المشهد العلوي الجسر الطويل متعدد المسارات
، الممتد عبر الحقول والنهر الأصفر، تتناثر عليه المركبات المكتظة ببعضها البعض، فيما يمكن رؤية السيارات وشاحنات البضائع والشاحنات والمركبات الأخرى.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره من الأرض، شاحنة تنزلق إلى الأمام بسرعة، وتصطدم بعدة سيارات أصغر، بينما تدق صفارات الإنذار من بعيد.
وقد حوصر العديد من السائقين والركاب في سياراتهم، وفقًا للصحيفة الصينية، بينما تم نشر عمال الاستجابة للطوارئ ورجال الانقاذ فى مكان الحادث، بمن فيهم أفراد من ادارة المرور والصحة.
قال أحد شهود العيان لصحيفة "غلوبال تايمز" إن التراكم امتد لعدة كيلومترات، وأن الرطوبة على الجسر جعلت الطريق زلقًا بشكل خاص، فيما ذكرت وسائل إعلام حكومية أن أكثر من 200 سيارة شاركت في التصادم الناجم عن الضباب.