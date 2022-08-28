https://sputnikarabic.ae/20220828/حريق-وتصادمان-معلومات-عن-حوادث-الطرادات-الأمريكية-التي-تراقبها-الصين-في-مضيق-تايوان-وقدراتها-1066923831.html
حريق وتصادمان... معلومات عن حوادث الطرادات الأمريكية التي تراقبها الصين في مضيق تايوان وقدراتها
حريق وتصادمان... معلومات عن حوادث الطرادات الأمريكية التي تراقبها الصين في مضيق تايوان وقدراتها
عبر إثنان من طرادات البحرية الأمريكية مضيق تايوان (الصين)، وأعلن الجيش الصيني حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات، على حد وصفه. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T11:11+0000
2022-08-28T11:11+0000
2022-08-28T11:11+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وقال الجيش الصيني إن الطرادين عبرا مضيق تايوان اليوم الأحد، وهما الطراد "يو إس إس أنتيتام" والطراد "يو إس إس تشانسلرزفيل".وأكد ذلك بيان وصور نشرها الأسطول السابع الأمريكي على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها إن الطرادين يقومان بمهمة روتينية عبر مضيق تايوان (الصين)، وفقا للقانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة في أعالي البحار، على حد وصفه.ما هي قدرات الطراد "يو إس إس أنتيتام"؟يصنف "يو إس إس أنتيتام" ضمن فئة طرادات الصواريخ الموجهة "تايكوندروغا"، ويرجع تاريخ دخوله الخدمة إلى ثمانينيات القرن الماضي، حسبما ذكر موقع "نيفي سايت" الأمريكي.يمكن للطرد أن ينطلق بسرعة 30 عقدة (نحو 55 كلم/ ساعة) ويمكنها حمل اثنين من المروحيات طراز "إس إتش – 60" سي هوك، إضافة إلى تسليح الذي يضم صواريخ توماهوك وهاربون وطوربيدات ومدافع رشاشة.يتكون طاقم الطراد من نحو 400 فرد، وتصل تكلفته إلى نحو مليار دولار.ما هي قدرات الطراد "يو إس إس تشانسلرزفيل"؟يصنف "يو إس إس تشانسلرزفيل" ضمن فئة طرادات الصواريخ الموجهة "تايكوندروغا"، ويرجع تاريخ دخوله الخدمة إلى ثمانينيات القرن الماضي، حسبما يقول موقع "نيفي سايت".ويمتلك الطراد "تشانسلر زفيل" نفس مواصفات الطراد الأول "أنتياتم" فيما يتعلق بالأبعاد والحجم والسرعة والتسليح.ما هي أبرز حوادث الطرادين التي تم الإعلان عنها؟يقول الموقع إن الطراد الأول "يو إس إس أنتيتام" تعرض لاثنين من الحوادث الأولى كانت حريقا عام 2002 والثاني تصادم بالأرض خلال محاولة دخول الميناء في اليابان عام 2017.وتصاعد التوتر حول تايوان (الصين) بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وهي الزيارة التي ردت عليها الصين بمناورات عسكرية واسعة استخدمت فيها الذخيرة الحية.وأدانت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا منها، ما تقول إنه "دعم أمريكي للانفصالية التايوانية"، مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام القوة لإعادة توحيد الجزيرة إذا تطلب الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20220828/القوات-المسلحة-الصينية-تعلن-حالة-التأهب-بسبب-طرادات-أمريكية-1066920074.html
https://sputnikarabic.ae/20220824/خفر-السواحل-الصيني-يتخذ-إجراء-عسكريا-هو-الأول-من-نوعه-في-مضيق-تايوان-صور-1066802107.html
https://sputnikarabic.ae/20210915/بعد-رصد-غواصة-صينية-قرب-المياه-اليابانية-مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والياباني-1050158944.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
حريق وتصادمان... معلومات عن حوادث الطرادات الأمريكية التي تراقبها الصين في مضيق تايوان وقدراتها
تابعنا عبر
عبر إثنان من طرادات البحرية الأمريكية مضيق تايوان (الصين)، وأعلن الجيش الصيني حالة تأهب قصوى لوقف أي استفزازات، على حد وصفه.
وقال الجيش الصيني إن الطرادين عبرا مضيق تايوان اليوم الأحد، وهما الطراد "يو إس إس أنتيتام" والطراد "يو إس إس تشانسلرزفيل".
وأكد ذلك بيان وصور نشرها الأسطول السابع الأمريكي على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها إن الطرادين يقومان بمهمة روتينية عبر مضيق تايوان (الصين)، وفقا للقانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة في أعالي البحار، على حد وصفه.
ما هي قدرات الطراد "يو إس إس أنتيتام"؟
يصنف "يو إس إس أنتيتام" ضمن فئة طرادات الصواريخ
الموجهة "تايكوندروغا"، ويرجع تاريخ دخوله الخدمة إلى ثمانينيات القرن الماضي، حسبما ذكر
موقع "نيفي سايت" الأمريكي.
يصل طول الطراد إلى 173 مترا وعرضه 16.8 متر وعمق الغاطس 10.2 متر ويصل وزنه إلى نحو 9 آلاف و600 طن تقريبا عندما تكون بكامل حمولتها.
يمكن للطرد أن ينطلق بسرعة 30 عقدة (نحو 55 كلم/ ساعة) ويمكنها حمل اثنين من المروحيات طراز "إس إتش – 60" سي هوك، إضافة إلى تسليح الذي يضم صواريخ توماهوك وهاربون وطوربيدات ومدافع رشاشة.
يتكون طاقم الطراد من نحو 400 فرد، وتصل تكلفته إلى نحو مليار دولار.
ما هي قدرات الطراد "يو إس إس تشانسلرزفيل"؟
يصنف "يو إس إس تشانسلرزفيل" ضمن فئة طرادات الصواريخ الموجهة "تايكوندروغا"، ويرجع تاريخ دخوله الخدمة إلى ثمانينيات القرن الماضي، حسبما يقول موقع "نيفي سايت".
ويمتلك الطراد "تشانسلر زفيل" نفس مواصفات الطراد الأول "أنتياتم" فيما يتعلق بالأبعاد والحجم والسرعة والتسليح.
ما هي أبرز حوادث الطرادين التي تم الإعلان عنها؟
يقول الموقع إن الطراد الأول "يو إس إس أنتيتام" تعرض لاثنين من الحوادث الأولى كانت حريقا عام 2002 والثاني تصادم بالأرض خلال محاولة دخول الميناء في اليابان عام 2017.
أما الطراد "يو إس إس تشانسلرزفيل" فتعرض لحادث
تصادم مع طائرة مسيرة خلال اختبار أسلحة
عام 2013.
وتصاعد التوتر حول تايوان (الصين) بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وهي الزيارة التي ردت عليها الصين بمناورات عسكرية واسعة استخدمت فيها الذخيرة الحية.
15 سبتمبر 2021, 13:07 GMT
وأدانت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا منها، ما تقول إنه "دعم أمريكي
للانفصالية التايوانية"، مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام القوة لإعادة توحيد الجزيرة إذا تطلب الأمر.