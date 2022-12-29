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رئيسة وزراء إيطاليا: 24 فبراير قد يكون موعدا لـ"قمة سلام" تنهي الأزمة في أوكرانيا
رئيسة وزراء إيطاليا: 24 فبراير قد يكون موعدا لـ"قمة سلام" تنهي الأزمة في أوكرانيا
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عزمها زيارة كييف قبل نهاية فبراير/شباط المقبل، لافتة إلى أن "24 فبراير قد يكون موعدا لعقد "قمة سلام" قد تنهي... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T14:56+0000
2022-12-29T14:56+0000
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وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "ستكون هناك صعوبات في ضمان عملية السلام إن تأخرت".وأضافت: "لذا أخبرت زيلينسكي أن إيطاليا مستعدة لأن تصبح ضامنا لاتفاقية سلام محتملة وأن تساعد على دفع عملية سلام".وكان الكرملين قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام مع أوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.وجاء ذلك ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مبادرة زيلينسكي إعداد "خطة سلام" من قبل أوكرانيا وعقد "قمة سلام" دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في فبراير المقبل.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف أنه لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، وأي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها "خطة سلام".
https://sputnikarabic.ae/20221228/الكرملين-بوتين-لم-يتشاور-مع-أوبك--قبل-إصدار-التدابير-المتعلقة-بشأن-وضع-حد-لسعر-النفط-الروسي-1071691692.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

رئيسة وزراء إيطاليا: 24 فبراير قد يكون موعدا لـ"قمة سلام" تنهي الأزمة في أوكرانيا

14:56 GMT 29.12.2022
© AFP 2022 / JOHN THYSرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / JOHN THYS
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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عزمها زيارة كييف قبل نهاية فبراير/شباط المقبل، لافتة إلى أن "24 فبراير قد يكون موعدا لعقد "قمة سلام" قد تنهي الأزمة في أوكرانيا".
وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "ستكون هناك صعوبات في ضمان عملية السلام إن تأخرت".
وأضافت: "لذا أخبرت زيلينسكي أن إيطاليا مستعدة لأن تصبح ضامنا لاتفاقية سلام محتملة وأن تساعد على دفع عملية سلام".

وكشفت ميلوني عزمها زيارة كييف قبل نهاية فبراير المقبل، موضحة أن "24 فبراير قد يكون موعدًا لحدوث أمر يكون جزءا من مبادرة مفتوحة".

وكان الكرملين قد أعلن، الأربعاء الماضي، أنه حتى الآن لا توجد "خطة سلام مع أوكرانيا" لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: لا توجد حتى الآن خطة سلام مع أوكرانيا
أمس, 10:15 GMT
وجاء ذلك ردا على سؤال حول كيف يمكن للكرملين التعليق على مبادرة زيلينسكي إعداد "خطة سلام" من قبل أوكرانيا وعقد "قمة سلام" دولية تحت رعاية الأمم المتحدة في فبراير المقبل.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بسكوف أنه لا يمكن أن تكون هناك خطة سلام لأوكرانيا التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم مع دخول أربع مناطق جديدة إلى روسيا، وأي خطة لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نسميها "خطة سلام".
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