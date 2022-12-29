https://sputnikarabic.ae/20221229/مطعم-صيني-في-كوريا-ما-حكاية-مقرات-الشرطة-الصينية-السرية-حول-العالم-1071742453.html

ما حكاية مقرات الشرطة الصينية السرية حول العالم؟

ما حكاية مقرات الشرطة الصينية السرية حول العالم؟

أثيرت حالة من الجدل في كوريا الجنوبية بسبب مطعم للأكلات الصينية، بعدما اشتبه في أنه يوفر غطاء للسلطات الأمنية الصينية والتي تستخدمها كمركز سري لإطلاق عملياتها... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T16:30+0000

2022-12-29T16:30+0000

2022-12-29T16:30+0000

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المخاوف بشأن المطعم الصيني أثيرت بعد تقارير إعلامية وحقوقية غربية تدعي أن الصين تدير أكثر من 100 مركز شرطة سري في نحو 53 دولة، لمراقبة الصينيين المقيمين في الخارج وإعادتهم إلى الوطن إن لزم الأمر. تنفي بكين هذه الادعاءات تماما.وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، تبحث سلطات مكافحة التجسس منذ نشر هذا التقرير في أوائل الشهر الجاري، في تاريخ المطعم المشتبه به، وما إذا كان بالفعل مركزا لمنظمة الشرطة الصينية السرية في البلاد.وبحلول يوم الأربعاء، قال المطعم عبر شاشته الإلكترونية الخارجية، إنه يعتزم الكشف عن "القوى الشنيعة التي تخفي الحقيقة"، مشيرا إلى أن "شركة فاسدة تسيطر على الرأي العام باستخدام المال، وتخدع الكوريين وتحاول التلاعب بالسياسة، وتحاول تدمير الصداقة بين الشعبين".واليوم الخميس، عقد المطعم الذي يقع في جنوب سيئول، مؤتمرا صحفيا، نفى خلاله الاتهام الموجه إليه، وقال ممثله إن المطعم مجرد "مكان عادي" ظهرت حوله شائعات، داعيا الإعلام إلى التوقف عن نشر هذه التقارير.وقال متحدث باسم السفارة الصينية في سيئول في بيان إن "التقارير لا أساس لها من الصحة ولا يوجد شيء اسمه ما يسمى بمراكز الشرطة الخارجية".وأضاف المتحدث: "على مدى السنوات العديدة الماضية، حافظت الشرطة والنيابة العامة الصينية على تعاون رفيع المستوى مع نظرائهما الكوريين. نعرب عن أسفنا إزاء التقارير التي لا أساس لها ونأمل في بذل جهود عملية لتعزيز الصداقة والتفاهم بين شعبي البلدين".ردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الكورية إنها تتواصل مع المنظمات المحلية ذات الصلة، مضيفة أن أي وكالات أجنبية نشطة هنا يجب أن تعمل وفقا للقوانين المحلية والدولية ذات الصلة، بحسب موقع "كوريا تايمز".في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية أنها بدأت تحقيقا في التقارير المتعلقة بوجود "مراكز خدمة للشرطة" الصينية في مدينة تورونتو.وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان: "تحقق شرطة الخيالة الملكية الكندية في تقارير عن تدخل محتمل للممثلين الأجانب في مراكز خدمة الشرطة غير المعلنة، التي يعتقد أنها تعمل نيابة عن جمهورية الصين الشعبية في منطقة تورونتو الكبرى".أيضا قالت الحكومة في طوكيو إنها تحقق في تقرير يفيد بأن الصين أنشأت مراكز شرطة سرية داخل اليابان، وسط عمليات تفتيش مماثلة أجرتها السلطات في دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا.التقارير الغربية، استندت بالأساس إلى معلومات نشرتها مجموعة حقوق الإنسان الإسبانية "سيف جارد ديفيندرز"، ومع ذلك، قالت إن العديد من مراكز الشرطة هذه أقيمت من خلال اتفاقيات أمنية ثنائية مع الدول المضيفة في أوروبا وإفريقيا.وادعى وزير الخارجية التشيكي أن الصين أغلقت "مركزين سريين للشرطة" يقعان في براغ. وصرح الوزير يان ليبافسكي بأن "الدبلوماسية التشيكية أثارت مرارا مسألة" مراكز الشرطة "مع الجانب الصيني".وأضاف ليبافسكي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "لقد ناقشت ذلك مع السفير الصيني هذا الأسبوع وأكد لي أن تلك الموجودة في جمهورية التشيك مغلقة".ومع ذلك، رفضت الصين من جانبها هذه الادعاءات بشكل قطعي. ونفت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي، المزاعم القائلة إن حكومتها تدير "مركز شرطة سري" في كوريا أو غيرها من الدول حول العالم "لمراقبة المواطنين الصينيين وإبقائهم تحت نفوذها".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن الصين تلتزم دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتلتزم بدقة بالقانون الدولي وتحترم السيادة القضائية لجميع الدول، مضيفا: "ببساطة ما يسمى بمراكز الشرطة الخارجية غير موجود".

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