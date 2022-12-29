https://sputnikarabic.ae/20221229/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-وسو-24-ومروحيتين---1071721350.html
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين
أسقطت القوات الروسية، اليوم الخميس، مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين من طراز "مي 8". 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T10:22+0000
2022-12-29T10:22+0000
2022-12-29T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرات طراز "سو 25" و"سو 24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق كراسني ليمان وكراماتورسك".وبينت الدفاع الروسية إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أُسقطت (المقاتلات الروسية) طائرتا هليكوبتر أوكرانيتان من طراز "مي 8" في مناطق سوفوروف وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".اقرأ ايضا: الدفاع الروسية تحصل على دفعة من مقاتلات "سو-57"اقرأ أيضا: "سو - 57" الروسية... طائرة من الجيل الخامس بقدرات شبحية لا يمكن اعتراضها
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روسيا
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين
10:22 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 29.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أسقطت القوات الروسية، اليوم الخميس، مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين من طراز "مي 8".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرات طراز "سو 25" و"سو 24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق كراسني ليمان وكراماتورسك".
وبينت الدفاع الروسية إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أُسقطت (المقاتلات الروسية) طائرتا هليكوبتر أوكرانيتان من طراز "مي 8" في مناطق سوفوروف وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".