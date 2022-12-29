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مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221229/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-وسو-24-ومروحيتين---1071721350.html
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين
مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين
أسقطت القوات الروسية، اليوم الخميس، مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين من طراز "مي 8". 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T10:22+0000
2022-12-29T10:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرات طراز "سو 25" و"سو 24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق كراسني ليمان وكراماتورسك".وبينت الدفاع الروسية إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أُسقطت (المقاتلات الروسية) طائرتا هليكوبتر أوكرانيتان من طراز "مي 8" في مناطق سوفوروف وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".اقرأ ايضا: الدفاع الروسية تحصل على دفعة من مقاتلات "سو-57"اقرأ أيضا: "سو - 57" الروسية... طائرة من الجيل الخامس بقدرات شبحية لا يمكن اعتراضها
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مقاتلات روسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين

10:22 GMT 29.12.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 29.12.2022)
© Sputnik . Artem Jitenevسو - 35
سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Artem Jitenev
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يتبع
أسقطت القوات الروسية، اليوم الخميس، مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"سو 24" ومروحيتين من طراز "مي 8".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرات طراز "سو 25" و"سو 24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق كراسني ليمان وكراماتورسك".
وبينت الدفاع الروسية إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أُسقطت (المقاتلات الروسية) طائرتا هليكوبتر أوكرانيتان من طراز "مي 8" في مناطق سوفوروف وأورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
اقرأ ايضا: الدفاع الروسية تحصل على دفعة من مقاتلات "سو-57"
اقرأ أيضا: "سو - 57" الروسية... طائرة من الجيل الخامس بقدرات شبحية لا يمكن اعتراضها
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