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https://sputnikarabic.ae/20221228/الدفاع-الروسية-تحصل-على-دفعة-من-مقاتلات-سو-57-1071697799.html
الدفاع الروسية تحصل على دفعة من مقاتلات "سو-57"
الدفاع الروسية تحصل على دفعة من مقاتلات "سو-57"
أعلنت شركة الطائرات المتحدة أن مصنع طيران كومسومولسك نا أمور سلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز سو-57 ومقاتلات سو-35إس متعددة... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T12:39+0000
2022-12-28T13:10+0000
رصد عسكري
روسيا
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وكتبت الشركة على قناة تلغرام: "مصنع طيران كومسومولسك نا أمور أنتج وسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة أخرى من مقاتلات سو-57 من الجيل الخامس في إطار برنامج التوريد للعام الحالي".وقال سليوسار "سنواصل الوفاء بالتزاماتنا. الطائرة المقرر تسليمها العام المقبل قيد الإنتاج".اقرأ ايضا: 3 دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية في العالماقرأ أيضا: قائد سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي: قادرون على الوصول إلى أي منطقة جغرافية من الكوكب... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221228/كلاشنيكوف-الروسية-تخطط-لزيادة-إنتاج-الطائرات-المسيرة-التكتيكية-1071688827.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية تحصل على دفعة من مقاتلات "سو-57"

12:39 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 13:10 GMT 28.12.2022)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "سو-57"
مقاتلة متعددة المهام سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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أعلنت شركة الطائرات المتحدة أن مصنع طيران كومسومولسك نا أمور سلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة من مقاتلات الجيل الخامس من طراز سو-57 ومقاتلات سو-35إس متعددة المهام.
وكتبت الشركة على قناة تلغرام: "مصنع طيران كومسومولسك نا أمور أنتج وسلم وزارة الدفاع الروسية مجموعة أخرى من مقاتلات سو-57 من الجيل الخامس في إطار برنامج التوريد للعام الحالي".

وأشار يوري سليوسار، المدير العام لشركة الطائرات المتحدة، إلى أن مصنع الطائرات في كومسومولسك نا أمور قد أكمل برنامج العام الحالي لإنتاج ليس فقط سو-57، ولكن أيضًا مقاتلات "سو-35إس" متعددة المهام للقوات الجوية الروسية.

طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
كلاشنيكوف الروسية تخطط لزيادة إنتاج الطائرات المسيرة التكتيكية
09:16 GMT
وقال سليوسار "سنواصل الوفاء بالتزاماتنا. الطائرة المقرر تسليمها العام المقبل قيد الإنتاج".
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو 57"
اقرأ ايضا: 3 دول تمتلك أضخم قوة مقاتلات وطائرات هجومية في العالم
اقرأ أيضا: قائد سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي: قادرون على الوصول إلى أي منطقة جغرافية من الكوكب... فيديو
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