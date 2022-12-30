https://sputnikarabic.ae/20221230/أذربيجان-تبحث-مع-إسرائيل-افتتاح-سفارة-لها-في-تل-أبيب-1071758872.html

أذربيجان تبحث مع إسرائيل افتتاح سفارة لها في تل أبيب

أذربيجان تبحث مع إسرائيل افتتاح سفارة لها في تل أبيب

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إجراء ترتيبات وتحضيرات لافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل؛ وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات في عام 1992. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T08:58+0000

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رام الله - سبوتنيك. وقال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز: "سعدت بلقاء نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، ومناقشة الافتتاح المرتقب لسفارة أذربيجان في إسرائيل. وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في العلاقات بين بلدينا".ووصل نائب وزير الخارجية الأذربيجاني فاريز رضاييف، الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية وعلنية إلى إسرائيل، في إطار التحركات الرامية إلى فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب؛ بعد مصادقة البرلمان الأذربيجاني والرئيس إلهام علييف، الشهر الماضي.وشملت الزيارة، التي استغرقت يومين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مباحثات بين المسؤول الأذربيجاني والإسرائيليين، بشأن ما وصفته الخارجية، بـ "التهديد الإيراني".وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الزيارة تأتي في إطار الدفع بالتحركات الرامية إلى فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب؛ وهي خطوة صادق عليها البرلمان الأذربيجاني، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والرئيس علييف لاحقا.وبحسب موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، فإن السلطات الأذربيجانية عيّنت نائب وزير التعليم مختار ممادوف، سفيرا لها في إسرائيل؛ لافتةً إلى أنه كان مسؤولاً عن المشاريع المتعلقة بالتعاون الأذربيجاني – الإسرائيلي، في مجال الابتكار والعلوم والتعليم.يشار إلى أن أذربيجان تعد أكبر مزود للنفط لإسرائيل؛ حيث تسود بين الدولتين علاقات أمنية عميقة، طورتها إسرائيل على خلفية وجود حدود ممتدة لأذربيجان مع إيران.

https://sputnikarabic.ae/20221118/أذربيجان-تقرر-فتح-سفارة-لدى-إسرائيل-ولابيد-قرار-يعكس-عمق-العلاقات-بين-البلدين-1070302104.html

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