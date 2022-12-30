عربي
بوتين: روسيا والصين تواصلان التعاون في المجال العسكري التقني
https://sputnikarabic.ae/20221230/أذربيجان-تبحث-مع-إسرائيل-افتتاح-سفارة-لها-في-تل-أبيب-1071758872.html
أذربيجان تبحث مع إسرائيل افتتاح سفارة لها في تل أبيب
أذربيجان تبحث مع إسرائيل افتتاح سفارة لها في تل أبيب
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إجراء ترتيبات وتحضيرات لافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل؛ وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات في عام 1992. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T08:58+0000
2022-12-30T08:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أذربيجان
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_42930604ee43817ba8d0f0a640e4eca5.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز: "سعدت بلقاء نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، ومناقشة الافتتاح المرتقب لسفارة أذربيجان في إسرائيل. وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في العلاقات بين بلدينا".ووصل نائب وزير الخارجية الأذربيجاني فاريز رضاييف، الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية وعلنية إلى إسرائيل، في إطار التحركات الرامية إلى فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب؛ بعد مصادقة البرلمان الأذربيجاني والرئيس إلهام علييف، الشهر الماضي.وشملت الزيارة، التي استغرقت يومين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مباحثات بين المسؤول الأذربيجاني والإسرائيليين، بشأن ما وصفته الخارجية، بـ "التهديد الإيراني".وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الزيارة تأتي في إطار الدفع بالتحركات الرامية إلى فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب؛ وهي خطوة صادق عليها البرلمان الأذربيجاني، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والرئيس علييف لاحقا.وبحسب موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، فإن السلطات الأذربيجانية عيّنت نائب وزير التعليم مختار ممادوف، سفيرا لها في إسرائيل؛ لافتةً إلى أنه كان مسؤولاً عن المشاريع المتعلقة بالتعاون الأذربيجاني – الإسرائيلي، في مجال الابتكار والعلوم والتعليم.يشار إلى أن أذربيجان تعد أكبر مزود للنفط لإسرائيل؛ حيث تسود بين الدولتين علاقات أمنية عميقة، طورتها إسرائيل على خلفية وجود حدود ممتدة لأذربيجان مع إيران.
https://sputnikarabic.ae/20221118/أذربيجان-تقرر-فتح-سفارة-لدى-إسرائيل-ولابيد-قرار-يعكس-عمق-العلاقات-بين-البلدين-1070302104.html
إسرائيل
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/62/1014246237_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_ba4a1f251e23755f9c95a6c84b0e0576.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن

أذربيجان تبحث مع إسرائيل افتتاح سفارة لها في تل أبيب

08:58 GMT 30.12.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إجراء ترتيبات وتحضيرات لافتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل؛ وذلك لأول مرة منذ إرساء العلاقات في عام 1992.
رام الله - سبوتنيك. وقال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز: "سعدت بلقاء نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، ومناقشة الافتتاح المرتقب لسفارة أذربيجان في إسرائيل. وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في العلاقات بين بلدينا".

ووصل نائب وزير الخارجية الأذربيجاني فاريز رضاييف، الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية وعلنية إلى إسرائيل، في إطار التحركات الرامية إلى فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب؛ بعد مصادقة البرلمان الأذربيجاني والرئيس إلهام علييف، الشهر الماضي.
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
أذربيجان تقرر فتح سفارة لدى إسرائيل.. ولابيد: قرار يعكس عمق العلاقات بين البلدين
18 نوفمبر, 13:16 GMT
وشملت الزيارة، التي استغرقت يومين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مباحثات بين المسؤول الأذربيجاني والإسرائيليين، بشأن ما وصفته الخارجية، بـ "التهديد الإيراني".

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الزيارة تأتي في إطار الدفع بالتحركات الرامية إلى فتح سفارة لأذربيجان في تل أبيب؛ وهي خطوة صادق عليها البرلمان الأذربيجاني، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والرئيس علييف لاحقا.

وبحسب موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، فإن السلطات الأذربيجانية عيّنت نائب وزير التعليم مختار ممادوف، سفيرا لها في إسرائيل؛ لافتةً إلى أنه كان مسؤولاً عن المشاريع المتعلقة بالتعاون الأذربيجاني – الإسرائيلي، في مجال الابتكار والعلوم والتعليم.

يشار إلى أن أذربيجان تعد أكبر مزود للنفط لإسرائيل؛ حيث تسود بين الدولتين علاقات أمنية عميقة، طورتها إسرائيل على خلفية وجود حدود ممتدة لأذربيجان مع إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала