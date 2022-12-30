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https://sputnikarabic.ae/20221230/إصابات-في-صفوف-الجنود-الإسرائيليين-بعد-استهدافهم-بالرصاص-والعبوات-الناسفة-في-نابلس-1071757408.html
إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم بالرصاص والعبوات الناسفة في نابلس
إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم بالرصاص والعبوات الناسفة في نابلس
أعلنت كتائب شهداء الأقصى - كتيبة نابلس، اليوم الجمعة، عن تحقيق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم بالرصاص والعبوات الناسفة في محيط البلدة... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T08:20+0000
2022-12-30T08:20+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان كتائب شهداء الأقصى - كتيبة نابلس: "مجاهدونا أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين محكم في محيط البلدة القديمة".وأضاف البيان: "استهدفوهم بشكل مباشر بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة".ووفقا للبيان: "تم تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين".وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت، صباح يوم الجمعة، مدينة نابلس وحاصر جنوده البلدة القديمة.وأضافت أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزلا يتحصن فيه عدد من الفدائيين، فيما تمركز القناصة على أسطح المنازل المجاورة.وأعلنت كتائب شهداء الأقصى عن خوض مقاتليها لاشتباكات عنيفة مع القوة المقتحمة.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-حصيلة-2022-ويؤكد-وجود-زيادة-مطردة-في-أعداد-القتلى-الإسرائيليين--1071724260.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي

إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم بالرصاص والعبوات الناسفة في نابلس

08:20 GMT 30.12.2022
© Sputnik . ajwad updateالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . ajwad update
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أعلنت كتائب شهداء الأقصى - كتيبة نابلس، اليوم الجمعة، عن تحقيق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين بعد استهدافهم بالرصاص والعبوات الناسفة في محيط البلدة القديمة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان كتائب شهداء الأقصى - كتيبة نابلس: "مجاهدونا أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين محكم في محيط البلدة القديمة".
وأضاف البيان: "استهدفوهم بشكل مباشر بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة".
ووفقا للبيان: "تم تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين".
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة 2022... ويؤكد وجود زيادة مطردة في أعداد القتلى الإسرائيليين
أمس, 11:33 GMT
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت، صباح يوم الجمعة، مدينة نابلس وحاصر جنوده البلدة القديمة.
وأضافت أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزلا يتحصن فيه عدد من الفدائيين، فيما تمركز القناصة على أسطح المنازل المجاورة.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى عن خوض مقاتليها لاشتباكات عنيفة مع القوة المقتحمة.
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