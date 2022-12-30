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https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يلقي-القبض-على-أوكراني-حاول-القيام-بعمل-إرهابي-شمال-القوقاز-1071757056.html
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على أوكراني حاول القيام بعمل إرهابي شمال القوقاز
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على أوكراني حاول القيام بعمل إرهابي شمال القوقاز
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، عن اعتقال مهاجر أوكراني خطط لتنفيذ عمل إرهابي في شمال القوقاز. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T07:46+0000
2022-12-30T07:46+0000
روسيا
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وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي تقريرا جاء فيه: " تم اعتقال مهاجر أوكراني خطط لتنفيذ عمل إرهابي بتعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية"، ولم يشر البيان المنطقة التي كان يستهدف فيها المعتقل تنفيذ عمله الإرهابي.واعترف المعتقل أنه كان يعمل في الخدمات الخاصة الأوكرانية وأنه ضد العملية العسكرية وأراد تنفيذ عمل إرهابي في منطقة شمال القوقاز.ونشر الأمن الروسي مقطعا مصورا يظهر لحظة اعتقال الأوكراني. يذكرأنه، في وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية، كان يخطط لها ثلاثة مواطنين أوكرانيين للقيام بها في أحد أسواق مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه.
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الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على أوكراني حاول القيام بعمل إرهابي شمال القوقاز

07:46 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Igor Zaremboجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، عن اعتقال مهاجر أوكراني خطط لتنفيذ عمل إرهابي في شمال القوقاز.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي تقريرا جاء فيه: " تم اعتقال مهاجر أوكراني خطط لتنفيذ عمل إرهابي بتعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية"، ولم يشر البيان المنطقة التي كان يستهدف فيها المعتقل تنفيذ عمله الإرهابي.
واعترف المعتقل أنه كان يعمل في الخدمات الخاصة الأوكرانية وأنه ضد العملية العسكرية وأراد تنفيذ عمل إرهابي في منطقة شمال القوقاز.
ونشر الأمن الروسي مقطعا مصورا يظهر لحظة اعتقال الأوكراني.
يذكرأنه، في وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية، كان يخطط لها ثلاثة مواطنين أوكرانيين للقيام بها في أحد أسواق مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه.
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