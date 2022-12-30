https://sputnikarabic.ae/20221230/الحرس-الثوري-يهدد-بضرب-أهداف-في-دول-تتعاون-مع-إسرائيل-ضد-إيران-1071761914.html
الحرس الثوري يهدد بضرب أهداف في دول تتعاون مع إسرائيل ضد إيران
الحرس الثوري يهدد بضرب أهداف في دول تتعاون مع إسرائيل ضد إيران
هدد قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، باستهداف كل مقر في أي دولة تتعاون مع "الكيان الصهيوني" على تهديد الأمن القومي لبلاده. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:12+0000
2022-12-30T11:12+0000
2022-12-30T11:12+0000
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وقال قائد مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري، العميد غلام علي رشيد، إن "أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي لإيران وتوفر قواعد ومنشآت للكيان الصهيوني، فإن تلك القواعد ونقاط وانطلاق العدوان والهجوم على إيران، ستكون مستهدفة من قبل قواتنا المسلحة" بحسب ما نشرته وكالة تسنيم.وأضاف: "الحرس الثوري والجيش الإيراني سيردان بشكل ساحق وبكل قوّة على كل عدو يستهدف مياهنا وجزرنا وسواحلنا ومقراتنا".يأتي ذلك بينما تجري مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج، الجمعة، بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.وقال الأدميرال حبيب الله سياري لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، إن المناورات التي تشارك فيها غواصات ومسيرات "تشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع".وبدأت المناورات التي تحمل اسم (ذو الفقار 1401)، فجر يوم الجمعة، في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان.وتجري طهران، التي تعارض وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في المنطقة، مناورات حربية سنوية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 30 في المئة من إجمالي النفط الخام المنقول بحرا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
الحرس الثوري يهدد بضرب أهداف في دول تتعاون مع إسرائيل ضد إيران
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هدد قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، باستهداف كل مقر في أي دولة تتعاون مع "الكيان الصهيوني" على تهديد الأمن القومي لبلاده.
وقال قائد مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري، العميد غلام علي رشيد، إن "أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي لإيران وتوفر قواعد ومنشآت للكيان الصهيوني، فإن تلك القواعد ونقاط وانطلاق العدوان والهجوم على إيران، ستكون مستهدفة من قبل قواتنا المسلحة" بحسب ما نشرته وكالة تسنيم
.
وأضاف: "الحرس الثوري والجيش الإيراني سيردان بشكل ساحق وبكل قوّة على كل عدو يستهدف مياهنا وجزرنا وسواحلنا ومقراتنا".
وتابع: "نحن جيل الحرب ونأمل ألا يختبر العدو إرادتنا وقوتنا لأنه لن يتحمل تكاليف الحرب إذا فُرضت علينا. ننبّه الأعداء إلى أن قواتنا المسلحة ستخوض أي حرب قد تُفرض عليها بحرب تركيبية مدمرة".
يأتي ذلك بينما تجري مناورات بحرية وجوية وبرية مشتركة في الخليج، الجمعة، بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.
وقال الأدميرال حبيب الله سياري لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، إن المناورات التي تشارك فيها غواصات ومسيرات "تشمل التدريب على عمليات جمع المعلومات عن القوات المهاجمة وكذلك عمليات استطلاع".
وبدأت المناورات التي تحمل اسم (ذو الفقار 1401)، فجر يوم الجمعة، في الجانب الشرقي من المضيق في خليج عمان.
ونقلت قناة "برس تي.في"، الناطقة بالإنجليزية والتابعة للدولة، عن سياري القول إنه يتعين على القوات الأجنبية مغادرة المنطقة "حتى تتمكن دول المنطقة من إرساء الاستقرار والسلام في محيطها".
وتجري طهران، التي تعارض وجود القوات البحرية الأمريكية والغربية في المنطقة، مناورات حربية سنوية في مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 30 في المئة من إجمالي النفط الخام المنقول بحرا.