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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-50-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1071762618.html
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، في اتجاه دونيتسك، قضت خلال الـ 24 الساعة الماضية، على نحو 50 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T11:23+0000
2022-12-30T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "باتجاه دونيتسك وخلال أعمال هجومية ناجحة للقوات الروسية، تم استهداف وحدات اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة "كراسنايا غورا" ووحدات اللواء 60 الميكانيكي للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية كليشييفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية، في هذا الاتجاه نحو 50 جنديا وثلاث عربات قتال مدرعة وأربع سيارات رباعية الدفع".وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ- 29" ومروحيتين من طراز "مي-8"، وذلك خلال الـ24 الماضية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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الدفاع الروسية: القضاء على نحو 50 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك

11:23 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية، في اتجاه دونيتسك، قضت خلال الـ 24 الساعة الماضية، على نحو 50 جنديًا أوكرانيًا، بالإضافة إلى سبع قطع من المعدات.
وجاء في بيان الوزارة: "باتجاه دونيتسك وخلال أعمال هجومية ناجحة للقوات الروسية، تم استهداف وحدات اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في محيط بلدة "كراسنايا غورا" ووحدات اللواء 60 الميكانيكي للمشاة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية كليشييفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو خلال الـ24 الساعة الماضية، في هذا الاتجاه نحو 50 جنديا وثلاث عربات قتال مدرعة وأربع سيارات رباعية الدفع".
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميغ- 29" ومروحيتين من طراز "مي-8"، وذلك خلال الـ24 الماضية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، إلى روسيا صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
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