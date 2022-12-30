https://sputnikarabic.ae/20221230/الرئيس-الجزائري-مقاطعتنا-للمغرب-كانت-بديلا-عن-الحرب-معها-1071757558.html

الرئيس الجزائري: مقاطعتنا للمغرب كانت بديلا عن الحرب معها

الرئيس الجزائري: مقاطعتنا للمغرب كانت بديلا عن الحرب معها

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن مقاطعة بلاده للمملكة المغربية كانت هي البديل المقبول لخوض حرب معه. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T08:17+0000

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ووفق تصريحات أدلى بها لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال تبون: " قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب معها، والوساطة غير ممكنة بيننا".واعتبر تبون أن قرار قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، لم يكن وليد اللحظة، بل "نتيجية تراكمات منذ عام 1963"، وفق تعبيره.وفي حواره مع الصحيفة الفرنسية، تحدث تبون عن آفاق علاقات بلاده مع فرنسا، مؤكدًا أنه سيزورها "زيارة دولة"، خلال عام 2023، لافتًا إلى وجود "صداقة متبادلة" مع الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقول إنه يرى فيه "تجسيدًا لجيل جديد يمكنه إنقاذ العلاقات بين بلدينا".وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة قد أعلن، في أواخر أغسطس/ آب الماضي، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهما المغرب بتنفيذ ما وصفه بـ"الأعمال الدنيئة" ضد الجزائر، مضيفًا: "عداء المغرب ممنهج ومبيت".ومنذ عقود تشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب توترا، إذ تدعم الجزائر جبهة تحرير البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية التي تعتبرها الرباط منطقة ضمن أراضيها، وفي مقابل ذلك، دعا دبلوماسي مغربي في نيويورك لحق شعب منطقة القبائل بالجزائر في تقرير المصير، فردت الجزائر باستدعاء سفيرها في الرباط الشهر الماضي.طالع أيضا: أول رد من المغرب على قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية

https://sputnikarabic.ae/20210824/الجزائر-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-المغرب-بسبب-العداء-الممنهج-والمبيت-1049928422.html

https://sputnikarabic.ae/20210826/إعلام-المغرب-يغلق-سفارته-في-الجزائر-1049949916.html

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