https://sputnikarabic.ae/20221230/تبون-ينتقد-تباين-موقف-الأمم-المتحدة-حول-أوكرانيا-مقارنة-بالجولان-السوري-1071763917.html
تبون ينتقد تباين موقف الأمم المتحدة حول أوكرانيا مقارنة بالجولان السوري
تبون ينتقد تباين موقف الأمم المتحدة حول أوكرانيا مقارنة بالجولان السوري
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار صحفي، أنه سيزور روسيا العام المقبل، منتقدًا تباين موقف الأمم المتحدة حول أوكرانيا مقارنةً بقضية الجولان السوري... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T12:13+0000
2022-12-30T12:13+0000
2022-12-30T12:13+0000
العالم العربي
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وقال تبون في حوار مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "ما يمكن أن أقوله، الجزائر لا تؤيد ولا تدين ما يحدث في أوكرانيا، فالجزائر من دول عدم الانحياز، وما يمكن قوله أيضا لا يمكن لأحد أن يحول الجزائر إلى دولة تابعة فالجزائر ولدت لتكون حرة".وانتقد تبون تباين موقف الأمم المتحدة حول الأزمة الأوكرانية مقارنة بما يحدث في فلسطين والجولان السوري المحتل.وبحسب التصريحات التي نقلتها "العربي الجديد"، أضاف تبون: "على فرنسا التخلص من عقدة المستعمِر، وعلى الجزائريين التحرر من عقدة المستعمر".كما شدد تبون على تمسك الجزائر بمطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها بشأن تنظيف مواقع التجارب النووية الفرنسية التي قامت بها في الصحراء الجزائرية قبل الاستقلال البلاد، بالإضافة إلى التكفل بعلاج المصابين بمخلفاتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
تبون ينتقد تباين موقف الأمم المتحدة حول أوكرانيا مقارنة بالجولان السوري
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار صحفي، أنه سيزور روسيا العام المقبل، منتقدًا تباين موقف الأمم المتحدة حول أوكرانيا مقارنةً بقضية الجولان السوري المحتل.
وقال تبون في حوار مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية
: "ما يمكن أن أقوله، الجزائر لا تؤيد ولا تدين ما يحدث في أوكرانيا، فالجزائر من دول عدم الانحياز، وما يمكن قوله أيضا لا يمكن لأحد أن يحول الجزائر إلى دولة تابعة فالجزائر ولدت لتكون حرة".
وانتقد تبون تباين موقف الأمم المتحدة حول الأزمة الأوكرانية مقارنة بما يحدث في فلسطين والجولان السوري المحتل.
"من جهة أخرى، سيكون أمرا مستحسنا لو تقوم الأمم المتحدة بإدانة ما يحدث من أمور مماثلة خارج أوروبا كاحتلال الجولان من طرف إسرائيل والصحراء الغربية من طرف المغرب".
عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري
وبحسب التصريحات التي نقلتها "العربي الجديد"
، أضاف تبون: "على فرنسا التخلص من عقدة المستعمِر، وعلى الجزائريين التحرر من عقدة المستعمر".
كما شدد تبون على تمسك الجزائر بمطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها بشأن تنظيف مواقع التجارب النووية الفرنسية التي قامت بها في الصحراء الجزائرية قبل الاستقلال البلاد، بالإضافة إلى التكفل بعلاج المصابين بمخلفاتها.