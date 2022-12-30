عربي
الرئيس الصيني: بكين مستعدة للتنسيق مع روسيا في ما يخص سياسة العمل الأحادي ولحماية سيادة وأمن البلدين
https://sputnikarabic.ae/20221230/تبون-ينتقد-تباين-موقف-الأمم-المتحدة-حول-أوكرانيا-مقارنة-بالجولان-السوري-1071763917.html
تبون ينتقد تباين موقف الأمم المتحدة حول أوكرانيا مقارنة بالجولان السوري
تبون ينتقد تباين موقف الأمم المتحدة حول أوكرانيا مقارنة بالجولان السوري
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار صحفي، أنه سيزور روسيا العام المقبل، منتقدًا تباين موقف الأمم المتحدة حول أوكرانيا مقارنةً بقضية الجولان السوري... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T12:13+0000
2022-12-30T12:13+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071513118_0:105:3201:1905_1920x0_80_0_0_ee96d4ab8cc1c170ff1a1b8ac3ac5553.jpg
وقال تبون في حوار مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "ما يمكن أن أقوله، الجزائر لا تؤيد ولا تدين ما يحدث في أوكرانيا، فالجزائر من دول عدم الانحياز، وما يمكن قوله أيضا لا يمكن لأحد أن يحول الجزائر إلى دولة تابعة فالجزائر ولدت لتكون حرة".وانتقد تبون تباين موقف الأمم المتحدة حول الأزمة الأوكرانية مقارنة بما يحدث في فلسطين والجولان السوري المحتل.وبحسب التصريحات التي نقلتها "العربي الجديد"، أضاف تبون: "على فرنسا التخلص من عقدة المستعمِر، وعلى الجزائريين التحرر من عقدة المستعمر".كما شدد تبون على تمسك الجزائر بمطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها بشأن تنظيف مواقع التجارب النووية الفرنسية التي قامت بها في الصحراء الجزائرية قبل الاستقلال البلاد، بالإضافة إلى التكفل بعلاج المصابين بمخلفاتها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071513118_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_1afdabdc8cb19e4e98e4674fca91f8ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

تبون ينتقد تباين موقف الأمم المتحدة حول أوكرانيا مقارنة بالجولان السوري

12:13 GMT 30.12.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019
الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في حوار صحفي، أنه سيزور روسيا العام المقبل، منتقدًا تباين موقف الأمم المتحدة حول أوكرانيا مقارنةً بقضية الجولان السوري المحتل.
وقال تبون في حوار مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "ما يمكن أن أقوله، الجزائر لا تؤيد ولا تدين ما يحدث في أوكرانيا، فالجزائر من دول عدم الانحياز، وما يمكن قوله أيضا لا يمكن لأحد أن يحول الجزائر إلى دولة تابعة فالجزائر ولدت لتكون حرة".
وانتقد تبون تباين موقف الأمم المتحدة حول الأزمة الأوكرانية مقارنة بما يحدث في فلسطين والجولان السوري المحتل.

"من جهة أخرى، سيكون أمرا مستحسنا لو تقوم الأمم المتحدة بإدانة ما يحدث من أمور مماثلة خارج أوروبا كاحتلال الجولان من طرف إسرائيل والصحراء الغربية من طرف المغرب".

الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي
عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري
وبحسب التصريحات التي نقلتها "العربي الجديد"، أضاف تبون: "على فرنسا التخلص من عقدة المستعمِر، وعلى الجزائريين التحرر من عقدة المستعمر".
كما شدد تبون على تمسك الجزائر بمطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها بشأن تنظيف مواقع التجارب النووية الفرنسية التي قامت بها في الصحراء الجزائرية قبل الاستقلال البلاد، بالإضافة إلى التكفل بعلاج المصابين بمخلفاتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала