https://sputnikarabic.ae/20221230/بوتين-التنسيق-بين-روسيا-والصين-على-الساحة-الدولية-يخدم-تشكيل-نظام-عالمي-عادل-1071758970.html
بوتين: روسيا والصين تواصلان التعاون في المجال العسكري التقني
بوتين: روسيا والصين تواصلان التعاون في المجال العسكري التقني
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T08:57+0000
2022-12-30T08:57+0000
2022-12-30T09:26+0000
روسيا
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وأشار بوتين إلى أن "حجم مبيعات السلع في روسيا الاتحادية والصين سوف ينمو بنسبة 25٪ تقريبًا بحلول عام 2022، وستصل البلدان إلى معايير 200 مليار دولار في وقت مبكر".ونوه بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والصين تظهر نضجا واستقرارا في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وأن العلاقات بين البلدين هي نموذج للتعاون بين القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين.وأكد بوتين أن روسيا والصين ستواصلان التعاون في المجال العسكري التقني الذي يسهم في ضمان أمن البلدين.كما هنأ زميله الصيني على الانعقاد الناجح للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني وهنأ شي جين بينغ على إعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وقال بوتين "تحت قيادتكم ودوركم القيادي للحزب الشيوعي الصيني، يتم ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلاد، ويتم تعزيز موقعها على المسرح العالمي. أتمنى بصدق نجاحات جديدة لكم وللصين الصديقة".
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روسيا
بوتين: روسيا والصين تواصلان التعاون في المجال العسكري التقني
08:57 GMT 30.12.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 30.12.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن التنسيق بين روسيا والصين على الساحة الدولية يخدم تشكيل نظام عالمي عادل.
وأشار بوتين إلى أن "حجم مبيعات السلع في روسيا الاتحادية والصين سوف ينمو بنسبة 25٪ تقريبًا بحلول عام 2022، وستصل البلدان إلى معايير 200 مليار دولار في وقت مبكر".
ونوه بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا الاتحادية والصين تظهر نضجا واستقرارا في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وأن العلاقات بين البلدين هي نموذج للتعاون بين القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين.
"في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة، تتزايد أهمية الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية كعامل استقرار. علاقاتنا صامدة بشكل جيد أمام جميع الاختبارات، وتظهر النضج والاستقرار، وتتطور بشكل ديناميكي. كما أشرنا سابقًا، فإن هذه العلاقات هي الأفضل في التاريخ، وتمثل نموذجًا لتعاون القوى العظمى في القرن الحادي والعشرين".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا والصين ستواصلان التعاون في المجال العسكري التقني الذي يسهم في ضمان أمن البلدين.
"بطبيعة الحال، يحتل التعاون العسكري التقني، الذي يسهم في ضمان أمن بلداننا والحفاظ على الاستقرار في المناطق الرئيسية، مكانة خاصة في النطاق الكامل للتعاون الروسي الصيني وعلاقاتنا".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
كما هنأ زميله الصيني على الانعقاد الناجح للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني وهنأ شي جين بينغ على إعادة انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وقال بوتين "تحت قيادتكم ودوركم القيادي للحزب الشيوعي الصيني، يتم ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلاد، ويتم تعزيز موقعها على المسرح العالمي. أتمنى بصدق نجاحات جديدة لكم وللصين الصديقة".