https://sputnikarabic.ae/20221230/بولسونارو-يوكل-مهام-الرئاسة-لنائبه-ويغادر-البرازيل-قبيل-تنصيب-لولا-دا-سيلفا-1071778911.html

بولسونارو يوكل مهام الرئاسة لنائبه ويغادر البرازيل قبيل تنصيب لولا دا سيلفا

بولسونارو يوكل مهام الرئاسة لنائبه ويغادر البرازيل قبيل تنصيب لولا دا سيلفا

قال مكتب نائب الرئيس البرازيلي، إنه أصبح رئيسا بالإنابة، في إشارة إلى مغادرة الرئيس جايير بولسونارو البلاد، فيما كشفت وثيقة رسمية عن أن بولسونارو ربما يتجه إلى... 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T21:00+0000

2022-12-30T21:00+0000

2022-12-30T21:00+0000

العالم

منتخب البرازيل

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يأتي ذلك بعد خطاب عاطفي ألقاه بولسونارو في وقت سابق اليوم، حيث من المقرر تنصيب خصمه السياسي، الرئيس المنتخب اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأحد.وأكد المكتب الصحفي لنائب الرئيس بولسونارو، الجنرال هاميلتون موراو، أنه يتولى مهام منصب الرئيس، ويحدث ذلك أثناء سفر بولسونارو، مما يرجح أنه سيغيب عن حفل التنصيب بخلاف التقاليد البرازيلية.قالت الجريدة الرسمية البرازيلية إن العديد من المسؤولين حصلوا على إذن لمرافقة "الرئيس السابق المستقبلي" إلى ميامي بين 1 و30 يناير/ كانون الثاني، لتقديم "المشورة والأمن والدعم الشخصي".وفقا لمواقع تتبع الرحلات الجوية، غادرت الطائرة الرسمية للقوات المسلحة العاصمة برازيليا، بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي إلى أورلاندو، فلوريدا.وقال بولسونارو مخاطبا أتباعه، الذين يواصلون الاحتجاج خارج المنشآت العسكرية في برازيليا ومدن أخرى، مطالبين الجيش بالتدخل لوقف صعود لولا، إنه بذل قصارى جهده، مضيفا وهو يبكي "لم أتوقع أن أصل إلى هنا، لقد قدمت أفضل ما عندي".اعتقلت لشرطة البرازيلية، أمس الخميس، أربعة أشخاص على الأقل خلال حملة مداهمات على مستوى البلاد، بالتزامن مع تحقيقات في محاولة انقلاب مزعومة خلال أعمال شغب أشعلها أنصار الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته.

https://sputnikarabic.ae/20221229/اعتقالات-ومداهمات-أمنية-واسعة-في-البرازيل-على-خلفية-محاولة-انقلاب-1071748790.html

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