https://sputnikarabic.ae/20240508/روسيا-القوات-الفرنسية-ستصبح-أهدافا-لجيشنا-إذا-ظهرت-في-منطقة-الصراع-بأوكرانيا---1088633154.html
روسيا: القوات الفرنسية ستصبح أهدافا لجيشنا إذا ظهرت في منطقة الصراع بأوكرانيا
روسيا: القوات الفرنسية ستصبح أهدافا لجيشنا إذا ظهرت في منطقة الصراع بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الفرنسية ستصبح أهدافا للقوات الروسية إذا ظهرت في منطقة الصراع في أوكرانيا. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T08:17+0000
2024-05-08T08:17+0000
2024-05-08T08:17+0000
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روسيا
روسيا: القوات الفرنسية ستصبح أهدافا لجيشنا إذا ظهرت في منطقة الصراع بأوكرانيا
يتبع
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الفرنسية ستصبح أهدافا للقوات الروسية إذا ظهرت في منطقة الصراع في أوكرانيا.