https://sputnikarabic.ae/20221230/حكم-إضافي-على-رئيسة-ميانمار-السابقة-بالسجن-7-سنوات--1071755637.html
حكم إضافي على رئيسة ميانمار السابقة بالسجن 7 سنوات
حكم إضافي على رئيسة ميانمار السابقة بالسجن 7 سنوات
قضت محكمة عسكرية في ميانمار، اليوم الجمعة، بحكم إضافي على رئيسة ميانمار بالسجن سبع سنوات على رئيسة ميانمار السابقة السابقة أونغ سان سو تشي. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T06:55+0000
2022-12-30T06:55+0000
2022-12-30T06:55+0000
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جاءت إدانة أونغ سان سو تشي (77 عاما) بتهم فساد في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا، حيث جاء الحكم الأخير في قضية استئجار مروحية وصيانتها وهو ما رأته المحكمة أنه تسببت في خسائر للدولة.يشار إلى أنه بعد الحكم الأخير بلغ مجموع سنوات عقوبة سو تشي بالسجن 33 عاما، ليسدل بذلك الستار على محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بالسياسية.يذكر أنه في أغسطس /آب الماضي، قضت محكمة عسكرية في ميانمار بسجن الزعيمة المدنية المعزولة، أونغ سان سو كي، 6 سنوات لإدانتها بالفساد، بحسب مصدر مقرب من القضية.قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن سو كي حكم عليها بالسجن 6 أعوام بموجب 4 تهم متعلقة بمكافحة الفساد.وتقبع سو كي في سجن عسكري منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومتها في فبراير/ شباط من العام الماضي، وبدت الزعيمة المدنية في صحة جيدة ولم تدل بأي تصريح عقب الحكم الأخير الصادر بحقها، وفقا للمصدر ذاته.وكان قد حكم بالسجن على سو كي الحائزة على جائزة نوبل 11 عاما لإدانتها بالفساد والتحريض ضد الجيش وخرق قواعد مكافحة كورونا وخرق قانون الاتصالات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
حكم إضافي على رئيسة ميانمار السابقة بالسجن 7 سنوات
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قضت محكمة عسكرية في ميانمار، اليوم الجمعة، بحكم إضافي على رئيسة ميانمار بالسجن سبع سنوات على رئيسة ميانمار السابقة السابقة أونغ سان سو تشي.
جاءت إدانة أونغ سان سو تشي (77 عاما) بتهم فساد في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا، حيث جاء الحكم الأخير في قضية استئجار مروحية وصيانتها وهو ما رأته المحكمة أنه تسببت في خسائر للدولة.
يشار إلى أنه بعد الحكم الأخير بلغ مجموع سنوات عقوبة سو تشي بالسجن 33 عاما، ليسدل بذلك الستار على محاكمة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بالسياسية.
يذكر أنه في أغسطس /آب الماضي، قضت محكمة عسكرية في ميانمار
بسجن الزعيمة المدنية المعزولة، أونغ سان سو كي، 6 سنوات لإدانتها بالفساد، بحسب مصدر مقرب من القضية.
قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن سو كي حكم عليها بالسجن 6 أعوام بموجب 4 تهم متعلقة بمكافحة الفساد.
وتقبع سو كي في سجن عسكري منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومتها في فبراير/ شباط من العام الماضي، وبدت الزعيمة المدنية
في صحة جيدة ولم تدل بأي تصريح عقب الحكم الأخير الصادر بحقها، وفقا للمصدر ذاته.
وكان قد حكم بالسجن على سو كي الحائزة على جائزة نوبل 11 عاما لإدانتها بالفساد والتحريض ضد الجيش وخرق قواعد مكافحة كورونا وخرق قانون الاتصالات.