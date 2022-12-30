https://sputnikarabic.ae/20221230/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-أكثر-من-3-آلاف-مدني-مقتول-في-مدينة-ماريوبول-1071760283.html
لجنة التحقيق الروسية تكشف أكثر من 3 آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبول
لجنة التحقيق الروسية تكشف أكثر من 3 آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبول
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بالعثور على أكثر من ثلاثة آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبول، وذلك بعد تحريرها من القوات المسلحة الأوكرانية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T09:33+0000
2022-12-30T09:33+0000
2022-12-30T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب لجنة التحقيق، خلال الفترة التي نظم فيها الجيش الروسي ممرات إنسانية عبر أحد القطاعات التي قسمت إليها المدينة بين القوات الأوكرانية خلقت عقبات مصطنعة أمام المواطنين خلال عملية إجلاء من المدينة.وأضافت لجنة التحقيق: "بسبب عدم تمكنهم من مغادرة المدينة والتحرك بحثًا عن الطعام، أصبح المدنيون هدفًا حيًا للأوكرانيين الذين قتلوهم بأسلحة مختلفة". وتابعت اللجنة أنه "في أبريل الماضي تم العثور على جثة 51 مدنيا في المواقع التي تركتها القوات الأوكرانية وبعد التحرير الكامل والمعاينة للمدينة، وصل عددهم إلى أكثر من 3000".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
لجنة التحقيق الروسية تكشف أكثر من 3 آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبول
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أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بالعثور على أكثر من ثلاثة آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبول، وذلك بعد تحريرها من القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب لجنة التحقيق، خلال الفترة التي نظم فيها الجيش الروسي ممرات إنسانية عبر أحد القطاعات التي قسمت إليها المدينة بين القوات الأوكرانية خلقت عقبات مصطنعة أمام المواطنين خلال عملية إجلاء من المدينة.
وأضافت لجنة التحقيق: "بسبب عدم تمكنهم من مغادرة المدينة والتحرك بحثًا عن الطعام، أصبح المدنيون هدفًا حيًا للأوكرانيين الذين قتلوهم بأسلحة مختلفة".
وتابعت اللجنة أنه "في أبريل الماضي تم العثور على جثة 51 مدنيا في المواقع التي تركتها القوات الأوكرانية وبعد التحرير الكامل والمعاينة للمدينة، وصل عددهم إلى أكثر من 3000".