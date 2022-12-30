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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221230/لجنة-التحقيق-الروسية-تكشف-أكثر-من-3-آلاف-مدني-مقتول-في-مدينة-ماريوبول-1071760283.html
لجنة التحقيق الروسية تكشف أكثر من 3 آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبول
لجنة التحقيق الروسية تكشف أكثر من 3 آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبول
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بالعثور على أكثر من ثلاثة آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبول، وذلك بعد تحريرها من القوات المسلحة الأوكرانية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T09:33+0000
2022-12-30T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب لجنة التحقيق، خلال الفترة التي نظم فيها الجيش الروسي ممرات إنسانية عبر أحد القطاعات التي قسمت إليها المدينة بين القوات الأوكرانية خلقت عقبات مصطنعة أمام المواطنين خلال عملية إجلاء من المدينة.وأضافت لجنة التحقيق: "بسبب عدم تمكنهم من مغادرة المدينة والتحرك بحثًا عن الطعام، أصبح المدنيون هدفًا حيًا للأوكرانيين الذين قتلوهم بأسلحة مختلفة". وتابعت اللجنة أنه "في أبريل الماضي تم العثور على جثة 51 مدنيا في المواقع التي تركتها القوات الأوكرانية وبعد التحرير الكامل والمعاينة للمدينة، وصل عددهم إلى أكثر من 3000".
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لجنة التحقيق الروسية تكشف أكثر من 3 آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبول

09:33 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم باكتشاف وإزالة الألغام على أراضي مصنع "آزوفماش" في ماريوبول، 27 أغسطس 2022
جندي من المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية يقوم باكتشاف وإزالة الألغام على أراضي مصنع آزوفماش في ماريوبول، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بالعثور على أكثر من ثلاثة آلاف مدني مقتول في مدينة ماريوبول، وذلك بعد تحريرها من القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب لجنة التحقيق، خلال الفترة التي نظم فيها الجيش الروسي ممرات إنسانية عبر أحد القطاعات التي قسمت إليها المدينة بين القوات الأوكرانية خلقت عقبات مصطنعة أمام المواطنين خلال عملية إجلاء من المدينة.
وأضافت لجنة التحقيق: "بسبب عدم تمكنهم من مغادرة المدينة والتحرك بحثًا عن الطعام، أصبح المدنيون هدفًا حيًا للأوكرانيين الذين قتلوهم بأسلحة مختلفة".
وتابعت اللجنة أنه "في أبريل الماضي تم العثور على جثة 51 مدنيا في المواقع التي تركتها القوات الأوكرانية وبعد التحرير الكامل والمعاينة للمدينة، وصل عددهم إلى أكثر من 3000".
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
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