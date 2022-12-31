https://sputnikarabic.ae/20221231/إسرائيل-حاخام-كبير-مقرب-من-درعي-وبن-غفير-يقول-إن-رئيس-الكنيست-مصاب-بمرض-1071804465.html
إسرائيل.. حاخام كبير مقرب من درعي وبن غفير يقول إن رئيس الكنيست "مصاب بمرض"
إسرائيل.. حاخام كبير مقرب من درعي وبن غفير يقول إن رئيس الكنيست "مصاب بمرض"
اعتبر حاخام إسرائيلي كبير مقرب من وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والصحة أرييه درعي أن رئيس الكنيست أمير أوحانا وهو مثلي الجنس "مصاب بمرض". 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T21:53+0000
2022-12-31T21:53+0000
2022-12-31T21:53+0000
إسرائيل
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وتطرق الحاخام مئير مزوز، أحد كبار الحاخامات من الطائفة الشرقية، في درسه الأسبوعي إلى مسيرة المثليين السنوية المعروفة بـ "موكب الفخر في القدس"، ووصفها بـ "موكب الماشية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".نصح الحاخام سكان المدينة خلال مرور المسيرة قائلا "أغلقوا النوافذ وقولوا للأطفال: هناك موكب مواشي هنا، يا له من منظر. هناك ماشية تمشي على قدمين. ماذا سنفعل لها؟".وتحدث الحاخام عن رئيس الكنيست أوحانا دون أن يذكر اسمه صراحة، وألمح إلى أن كارثة ميرون كانت بسبب ميوله الجنسية، باعتباره المسؤول عن الاحتفالات بصفته كان وقتها وزير الأمن الداخلي.ووقع الحادث في 30 أبريل/نيسان 2021 نتيجة التدافع خلال احتفال المتدينين اليهود بعيد الشعلة "لاغ بوعومر"على جبل ميرون قرب مدينة صفد شمال إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 45 رجلا وطفلا وإصابة 145 آخرين.وقال الحاخام مزوز "قبل عامين كان هناك شيء (غير طبيعي) في لاغ بوعومر (..) يقولون إن أحد الوزراء الذي كان مسؤولا عن (تأمين) ميرون كان هو نفسه مصابا بهذا المرض".مزوز هو أحد كبار الحاخامات من الطائفة الشرقيّة، مقرب من درعي وبن غفير، وفي الانتخابات الأخيرة أيد كلا من حزب "شاس" و"عوتسما يهوديت" (برئاسة درعي وبن غفير) ودعا إلى التصويت لهما.وكان حزب الليكود الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر انتخاب أوحانا من الحزب نفسه لرئاسة الكنيست، على خلفية انتقادات دولية ومحلية لتصريحات "معادية للمثليين" اطلقها أعضاء كنيست ضمن الائتلاف الحاكم، وصلت إلى حد التلويح بمقاطعة مجتمع الميم وحرمانهم الخدمات التجارية والطبية.
https://sputnikarabic.ae/20221228/إسرائيل-الليكود-ينتخب-نائبا-مثليا-لتولي-رئاسة-الكنيست-1071705237.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو
إسرائيل.. حاخام كبير مقرب من درعي وبن غفير يقول إن رئيس الكنيست "مصاب بمرض"
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اعتبر حاخام إسرائيلي كبير مقرب من وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والصحة أرييه درعي أن رئيس الكنيست أمير أوحانا وهو مثلي الجنس "مصاب بمرض".
وتطرق الحاخام مئير مزوز، أحد كبار الحاخامات من الطائفة الشرقية، في درسه الأسبوعي إلى مسيرة المثليين السنوية المعروفة بـ "موكب الفخر في القدس"، ووصفها بـ "موكب الماشية"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت".
نصح الحاخام سكان المدينة خلال مرور المسيرة قائلا "أغلقوا النوافذ وقولوا للأطفال: هناك موكب مواشي هنا، يا له من منظر. هناك ماشية تمشي على قدمين. ماذا سنفعل لها؟".
وتحدث الحاخام عن رئيس الكنيست أوحانا
دون أن يذكر اسمه صراحة، وألمح إلى أن كارثة ميرون كانت بسبب ميوله الجنسية، باعتباره المسؤول عن الاحتفالات بصفته كان وقتها وزير الأمن الداخلي.
ووقع الحادث في 30 أبريل/نيسان 2021 نتيجة التدافع خلال احتفال المتدينين اليهود بعيد الشعلة "لاغ بوعومر"على جبل ميرون
قرب مدينة صفد شمال إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 45 رجلا وطفلا وإصابة 145 آخرين.
وقال الحاخام مزوز "قبل عامين كان هناك شيء (غير طبيعي) في لاغ بوعومر (..) يقولون إن أحد الوزراء الذي كان مسؤولا عن (تأمين) ميرون كان هو نفسه مصابا بهذا المرض".
مزوز هو أحد كبار الحاخامات من الطائفة الشرقيّة، مقرب من درعي وبن غفير، وفي الانتخابات الأخيرة أيد كلا من حزب "شاس" و"عوتسما يهوديت" (برئاسة درعي وبن غفير) ودعا إلى التصويت لهما.
وكان حزب الليكود الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر انتخاب أوحانا من الحزب نفسه لرئاسة الكنيست، على خلفية انتقادات دولية ومحلية لتصريحات "معادية للمثليين" اطلقها أعضاء كنيست ضمن الائتلاف الحاكم، وصلت إلى حد التلويح بمقاطعة مجتمع الميم وحرمانهم الخدمات التجارية والطبية.