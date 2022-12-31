https://sputnikarabic.ae/20221231/إيران-تقترب-من-الانتهاء-من-لائحة-اتهام-موجهة-إلى-قتلة-قاسم-سليماني-1071796272.html

إيران تقترب من الانتهاء من لائحة اتهام موجهة إلى قتلة قاسم سليماني

إيران تقترب من الانتهاء من لائحة اتهام موجهة إلى قتلة قاسم سليماني

أعلن رئيس لجنة خاصة في إيران، مكلفة بمتابعة قضية اغتيال قائد قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم ‏سليماني، في المحاكم المحلية والدولية، أن... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T15:35+0000

2022-12-31T15:35+0000

2022-12-31T15:35+0000

إيران

أخبار إيران

مقتل قاسم سليماني

العالم

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وقال عباس علي قدخدعي، اليوم السبت، إن إيران ومؤسسات مختلفة في البلاد، بما في ذلك وزارة الخارجية والنظام القضائي في البلاد، اتخذت بعض الإجراءات الجيدة لمحاكمة قتلة سليماني، وفقا لوكالة (إيرنا) الإيرانية.وأضاف كادخدائي أن القضاة والمدعين الإيرانيين يتابعون سير القضية، من أجل مساعدتها في الوصول إلى نتيجة قانونية مقبولة.ووصف قدخدعي اغتيال قاسم سليماني بأنه "جريمة لا تغتفر"، مشددا أنه "يجب تقديم المسؤولين الأمريكيين المسؤولين عنها إلى العدالة".وبيّن المسؤول الإيراني أن "أمريكا انتهكت جميع التزاماتها الدولية باغتيال سليماني"، مضيفا أن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والامتثال لمعايير حقوق الإنسان، واحترام سيادة واستقلال الدول، هي الالتزامات التي انتهكتها أمريكا في قضية مقتل قاسم سليماني".وجدد عباس علي قدخدعي التأكيد على استراتيجية إيران لمحاربة ومقاومة الأجانب في منطقة غرب آسيا، مضيفا أن "إيران كانت في طليعة القتال ضد الجماعات الإرهابية مثل "داعش"، عندما استشهد الجنرال سليماني في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

https://sputnikarabic.ae/20221230/السفير-الإيراني-في-بغداد-قاسم-سليماني-شخصية-استثنائية-وأفشل-مخططات-الأعداء-1071780216.html

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