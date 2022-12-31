https://sputnikarabic.ae/20221231/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-3-صواريخ-باليستية-قصيرة-المدى-1071780848.html

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم السبت، أن بيونغ يانغ، أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T00:42+0000

2022-12-31T00:42+0000

2022-12-31T00:51+0000

العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068584297_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_fde960c71f015b8559e9246c8571b574.jpg

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة يونهاب، فجر اليوم السبت، عن الجيش الكوري الجنوبي، أن "كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي".وفي السياق نفسه، أعلنت وسائل إعلام يابانية، فجر السبت، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية لليابان.وذكرت وكالة كيودو اليابانية، نقلا عن مصادر أن "صاروخي كوريا الشمالية سقطا خارج المنطقة الاقتصادية لليابان".وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محددا باتجاه البحر الشرقي".وكان خفر السواحل الياباني، قد أعلن، الجمعة الماضية، أن كوريا الشمالية أطلقت جسما مجهولا باتجاه بحر اليابان، مرجحا بأن يكون صاروخا باليستيا.وذكرت وكالة "كيودو"، أنه تم تحذير السفن في البحر لتوخي الحذر لعدم الاقتراب من الجسم في حال سقوطه في الماء. ونشر التحذير في تمام الساعة 16:34 بالتوقيت المحلي (07:34 بتوقيت غرينتش).كما أفادت وكالة "يونهاب" بأن الجيش الكوري الجنوبي أكد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي، في اليوم نفسه.وأشارت الوكالة، آنذاك، إلى أن الجيش الكوري الجنوبي، يقوم بتحليل مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت، الأحد قبل الماضي، ما وصفه مسؤولو سيئول بصاروخين باليستيين متوسطي المدى في البحر الشرقي. وزعمت لاحقا أن الإطلاق كان بهدف تطوير قمر صناعي للاستطلاع.يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أطلقت بالفعل عشرات الصواريخ منذ بداية عام 2022، بما في ذلك تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات نُفذت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20221230/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-البحر-الشرقي-1071780601.html

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية