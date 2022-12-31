https://sputnikarabic.ae/20221231/الرئيس-الفرنسي-2023-سيكون-عام-إصلاح-نظام-التقاعد-1071804278.html
الرئيس الفرنسي: 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد
الرئيس الفرنسي: 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد
تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم السبت بأن يكون 2023 هو عام إصلاح نظام التقاعد الذي تأخر كثيرا. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T21:41+0000
2022-12-31T21:41+0000
2022-12-31T21:44+0000
أخبار فرنسا
تقاعد
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جاء هذا خلال خطاب الرئيس الفرنسي بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة، بحسب "فرانس 24".وشكل إصلاح نظام التقاعد المكلف والمعقد في فرنسا أحد الدعائم الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة في عام 2017.لكن مقترحات الرئيس الفرنسي الأولية تسبب في أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل انتشار وباء فيروس كورونا.واضطر إيمانويل ماكرون لتعليق المبادرة بعد أن أمر بإغلاق البلاد في أوائل عام 2020.وقال ماكرون في كلمة متلفزة إن هناك حاجة للعمل لفترة أطول، مؤكدا أن الإصلاح سوف ينفذ بنهاية الصيف.وأوضح ماكرون أنه يرغب منذ فترة طويلة في رفع سن التقاعد، لكنه واجه بالفعل مقاومة شرسة من النقابات.وبحسب استطلاعات الرأي، لا يحظى هذا المقترح بشعبية كبيرة لدى الجمهور.
https://sputnikarabic.ae/20221219/رد-فعل-مبابي-على-مواساة-ماكرون-يثير-تفاعلا-1071347716.html
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أخبار فرنسا , تقاعد
الرئيس الفرنسي: 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد
21:41 GMT 31.12.2022 (تم التحديث: 21:44 GMT 31.12.2022) تابعنا عبر
تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم السبت بأن يكون 2023 هو عام إصلاح نظام التقاعد الذي تأخر كثيرا.
جاء هذا خلال خطاب الرئيس الفرنسي بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة، بحسب "فرانس 24".
وشكل إصلاح نظام التقاعد المكلف والمعقد في فرنسا أحد الدعائم الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة في عام 2017.
لكن مقترحات الرئيس الفرنسي
الأولية تسبب في أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل انتشار وباء فيروس كورونا.
واضطر إيمانويل ماكرون لتعليق المبادرة بعد أن أمر بإغلاق البلاد في أوائل عام 2020.
وقال ماكرون في كلمة متلفزة إن هناك حاجة للعمل لفترة أطول، مؤكدا أن الإصلاح سوف ينفذ بنهاية الصيف.
وأوضح ماكرون أنه يرغب منذ فترة طويلة في رفع سن التقاعد
، لكنه واجه بالفعل مقاومة شرسة من النقابات.
وبحسب استطلاعات الرأي، لا يحظى هذا المقترح بشعبية كبيرة لدى الجمهور.