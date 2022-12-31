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الرئيس الفرنسي: 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد
الرئيس الفرنسي: 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد
تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم السبت بأن يكون 2023 هو عام إصلاح نظام التقاعد الذي تأخر كثيرا. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار فرنسا
تقاعد
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جاء هذا خلال خطاب الرئيس الفرنسي بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة، بحسب "فرانس 24".وشكل إصلاح نظام التقاعد المكلف والمعقد في فرنسا أحد الدعائم الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة في عام 2017.لكن مقترحات الرئيس الفرنسي الأولية تسبب في أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل انتشار وباء فيروس كورونا.واضطر إيمانويل ماكرون لتعليق المبادرة بعد أن أمر بإغلاق البلاد في أوائل عام 2020.وقال ماكرون في كلمة متلفزة إن هناك حاجة للعمل لفترة أطول، مؤكدا أن الإصلاح سوف ينفذ بنهاية الصيف.وأوضح ماكرون أنه يرغب منذ فترة طويلة في رفع سن التقاعد، لكنه واجه بالفعل مقاومة شرسة من النقابات.وبحسب استطلاعات الرأي، لا يحظى هذا المقترح بشعبية كبيرة لدى الجمهور.
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أخبار فرنسا , تقاعد
أخبار فرنسا , تقاعد

الرئيس الفرنسي: 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد

21:41 GMT 31.12.2022 (تم التحديث: 21:44 GMT 31.12.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم السبت بأن يكون 2023 هو عام إصلاح نظام التقاعد الذي تأخر كثيرا.
جاء هذا خلال خطاب الرئيس الفرنسي بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة، بحسب "فرانس 24".
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
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وشكل إصلاح نظام التقاعد المكلف والمعقد في فرنسا أحد الدعائم الأساسية لبرنامج انتخاب ماكرون عندما تولى السلطة في عام 2017.
لكن مقترحات الرئيس الفرنسي الأولية تسبب في أسابيع من الاحتجاجات وإضرابات النقل قبل انتشار وباء فيروس كورونا.
واضطر إيمانويل ماكرون لتعليق المبادرة بعد أن أمر بإغلاق البلاد في أوائل عام 2020.
وقال ماكرون في كلمة متلفزة إن هناك حاجة للعمل لفترة أطول، مؤكدا أن الإصلاح سوف ينفذ بنهاية الصيف.
وأوضح ماكرون أنه يرغب منذ فترة طويلة في رفع سن التقاعد، لكنه واجه بالفعل مقاومة شرسة من النقابات.
وبحسب استطلاعات الرأي، لا يحظى هذا المقترح بشعبية كبيرة لدى الجمهور.
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