https://sputnikarabic.ae/20221231/المغرب-يعلن-حظر-دخول-جميع-المسافرين-القادمين-من-الصين-1071801694.html

المغرب يعلن حظر دخول جميع المسافرين القادمين من الصين

المغرب يعلن حظر دخول جميع المسافرين القادمين من الصين

أعلنت الحكومة المغربية حظر دخول جميع المسافرين القادمين من الصين، المملكة ابتداء من 3 كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك في ضوء تطورات جائحة كورونا التي شهدتها... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T19:47+0000

2022-12-31T19:47+0000

2022-12-31T19:47+0000

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جاء هذا في بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وقال البيان إن المملكة تابعت عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور وباء كوفيد 19 بالصين.وأضاف أنه "وعلى ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الطرف الصيني، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، فقد قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة".وأوضحت أن هذا "الإجراء الاستثنائي"، سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير 2023 وحتى إشعار آخر.وأكدت أن القرار "لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة القوية القائمة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تظل المملكة متشبثة بها بشدة".وخلال الأيام الماضية، فرض عدد من الدول فحص فيروس كورونا على زائريها من الصين بسبب تزايد الإصابات هناك.فقد أعلنت بريطانيا أنها ستطلب من كل القادمين من الصين اعتبارا من 5 كانون الثاني/يناير المقبل تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل مغادرة الصين.وقررت باريس إجراء اختبارات إلزامية للقادمين من الصين اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20220616/الديوان-الملكي-المغربي-يعلن-إصابة-الملك-محمد-السادس-بفيروس-كورونا-1063732683.html

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