https://sputnikarabic.ae/20221231/غوغل-تدفع-95-ملايين-دولار-وتغير-من-سياساتها-بعد-اتهامها-بـتتبع-مواقع-المستخدمين-1071786154.html

غوغل تدفع 9.5 ملايين دولار وتغير من سياساتها بعد اتهامها بـ"تتبع مواقع المستخدمين"‏

غوغل تدفع 9.5 ملايين دولار وتغير من سياساتها بعد اتهامها بـ"تتبع مواقع المستخدمين"‏

وافقت شركة "غوغل" الأمريكية على سداد 9.5 ملايين دولار، لتسوية دعوى رفعها المدعي العام في ‏واشنطن، كارل راسين، الذي اتهمها في وقت سابق من العام الحالي، بـ"خداع... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T09:24+0000

2022-12-31T09:24+0000

2022-12-31T09:24+0000

مجتمع

منوعات

شركة غوغل

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وكتب راسين في الدعوى القضائية التي رفعها في شهر يناير/ كانون الثاني: "تقود "غوغل" المستهلكين إلى الاعتقاد بأنهم يتحكمون في ما إذا كانت "غوغل" تجمع المعلومات وتحتفظ بها حول موقعهم، وكيفية استخدام هذه المعلومات، ولكن في واقع الأمر لا يمكن للمستهلكين الذين يستخدمون منتجات "غوغل" منع الشركة من جمع مواقعهم وتخزينها والتربح منها"، وفقا لموقع "إنغادجيت".كما اتهم كارل راسين شركة "غوغل" باستخدام "الأنماط المظلمة"، وهي اختيارات تتعلق بالتصميم، تهدف إلى خداع المستخدمين للقيام بأعمال لا تفيدهم.وفي هذا السياق، أوضح راسين أن "غوغل" تطلب بشكل متكرر من مستخدميها تفعيل تتبع الموقع في تطبيقات معينة، بحجة أن بعض الميزات لن تعمل بشكل صحيح لديهم."غوغل" تجري تغييرات في سياسات الخصوصيةإلى جانب سدادها مبلغ 9.5 ملايين دولار لتسوية الدعوى القضائية، التي رفعها كارل راسين، فقد وافقت "غوغل" أيضا على تغيير بعض ممارساتها، فيما يتعلق بشكل أساسي بكيفية إبلاغ المستخدمين بجمع بيانات الموقع الخاصة بهم، وتخزينها واستخدامها.كما أصبحت "غوغل" ملزمة بتخصيص "صفحة ويب" تعرض بالتفصيل ممارسات وسياسات بيانات الموقع، التي توفر طرقا للمستخدمين للوصول إلى إعدادات الموقع، وكذلك تفاصيل حول كيفية تأثير كل إعداد على جمع "غوغل" لبيانات الموقع أو الاحتفاظ بها أو استخدامها.وعلاوة على ذلك، سيتم منع "غوغل" من مشاركة بيانات الموقع الدقيقة لشخص ما مع معلن تابع لجهة خارجية، دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدم، كما ستحتاج الشركة إلى حذف بيانات الموقع "التي تأتي من جهاز أو من عنوان "آي بي" في نشاط الويب والتطبيق خلال 30 يوما" من الحصول على المعلومات.

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منوعات, شركة غوغل