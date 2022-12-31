https://sputnikarabic.ae/20221231/كرواتيا-تنضم-إلى-منطقة-شنغن-واليورو-اعتبارا-من-الأحد-1-يناير-2023-1071798809.html

كرواتيا تنضم إلى منطقة شنغن واليورو اعتبارا من الأحد 1 يناير 2023

كرواتيا تنضم إلى منطقة شنغن واليورو اعتبارا من الأحد 1 يناير 2023

اعتبارًا من يوم غد الأحد، الأول من يناير/كانون الثاني 2023، ستصبح كرواتيا رسميًا دولة عضو في منطقة شنغن وستعتمد أيضا اليورو عملة لها بعد سنوات من الاستعدادات. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T16:54+0000

2022-12-31T16:54+0000

2022-12-31T16:54+0000

العالم

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وأصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم السبت، بيانا يهنئ كرواتيا وفقا لتقرير نشره موقع "SchengenVisaInfo".وجاء في البيان: "في 1 يناير 2023، ستتبنى كرواتيا اليورو عملة لها وستنضم بالكامل إلى منطقة شنغن. ويشكل هذا معلما هاما في تاريخ كرواتيا، ومنطقة اليورو ومنطقة شنغن، والاتحاد الأوروبي ككل".وأشار البيان إلى أنه مع انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن، باتت المنطقة الآن تتكون من 27 دولة عضو، 23 منها هي أيضا دول الاتحاد الأوروبي، فيما أصبحت منطقة اليورو، تتكون الآن من 19 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي و347 مليون من مواطني الاتحاد يتقاسمونها كعملة مشتركة.وتعليقا على انضمام كرواتيا إلى شنغن واعتماد اليورو، أعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين عن ترحيبها الحار لمواطني كرواتيا في المنطقة الحدودية، مشيرة إلى أن ضوابط الحدود بين كرواتيا وبقية منطقة شنغن ستصبح الآن جزءا من الماضي.وتابعت: "اعتبارا من يوم الأحد، يمكن للمواطنين الذين يقودون سياراتهم من وإلى كرواتيا البدء في السفر دون ضوابط داخلية على الحدود"، مضيفة بالقول "توسع شنغن يجعلنا أقوى، ويمكن الآن لكرواتيا المساهمة بشكل كامل في منطقة شنغن أكثر ازدهارًا ومرونة".فيما أعربت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون عن التزامها بأن تصبح رومانيا وبلغاريا عضوين في منطقة شنغن في المستقبل القريب.وستبدأ 70 في المائة من أجهزة الصراف الآلي في كرواتيا يوم غد الأحد، في توزيع الأوراق النقدية باليورو، في حين أن 30 في المائة المتبقية ستكون قادرة على القيام بذلك في الأسبوعين التاليين.يتم استبدال الكونا باليورو بشكل تدريجي، حيث ستكون كلا العملتين مقبولتين للاستخدام في أول أسبوعين من شهر يناير.سيكون تبادل الأوراق النقدية والعملات المعدنية في البنوك التجارية ممكنا حتى 31 ديسمبر/كانون الاول 2023. لكن ستفرض بعض البنوك رسوما بعد 1 يوليو/تموز 2023 على جميع عمليات التبادل.الانضمام إلى منطقة شنغن وإزالة الضوابط الحدوديةبدأت كرواتيا في تطبيق أجزاء من مكتسبات شنغن في عام 2013، عندما أصبحت عضوا في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أجزاء منها تتعلق بالتعاون الشرطي ومراقبة الحدود الخارجية واستخدام نظام معلومات شنغن.ستصبح بقية مكتسبات شنغن التي لا تزال كرواتيا غير مطبقة عليها سارية اعتبارا من 1 يناير 2023، بما في ذلك إلغاء الحدود البرية والبحرية الداخلية بين كرواتيا ودول منطقة شنغن الأخرى.أما فيما يتعلق بالحدود الجوية، سيتم رفعها في 26 مارس/آذار 2023، من أجل مواءمة التاريخ مع الجدول الزمني الصيفي/الشتوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).تشير مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أنه "تماشياً مع لائحة تقييم ومراقبة شنغن، سيتم تقييم كرواتيا في غضون عام واحد من تاريخ التطبيق الكامل لمكتسبات شنغن"، مضيفةً أن اللائحة خضعت مؤخرًا لإصلاحات من أجل تعزيز تقييم احترام حقوق الإنسان.غالبا ما اتُهمت كرواتيا بانتهاك حقوق الإنسان من قبل منظمات مثل منظمة العفو الدولية، وبشكل أكثر تحديدا، لانتهاكها حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئها وحدودها، بحسب الموقع المعني بأخبار "شنغن".

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