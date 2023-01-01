https://sputnikarabic.ae/20230101/آلاف-المسافرين-يعلقون-في-مطارات-الفلبين-خلال-رأس-السنة-بسبب-خلل-تقني-1071819741.html
آلاف المسافرين يعلقون في مطارات الفلبين خلال رأس السنة بسبب خلل تقني
آلاف المسافرين يعلقون في مطارات الفلبين خلال رأس السنة بسبب خلل تقني
تقطعت السبل بآلاف المسافرين في المطارات الفلبينية اليوم الأحد، بعد أن أدى "انقطاع الاتصال" في أكثر مراكز البلاد ازدحاما في مانيلا إلى إلغاء مئات الرحلات أو... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T12:58+0000
2023-01-01T12:58+0000
2023-01-01T12:58+0000
العالم
الفلبين
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اكتشفت سلطات الطيران فى الصباح "مشكلة فنية" تتعلق بمركز إدارة الحركة الجوية بمطار مانيلا المحلى والدولى. جاء ذلك عندما بدأ الكثير من الناس في العودة إلى العاصمة للعمل والدراسة بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.كانت هناك مشاهد فوضوية عند منافذ تسجيل الوصول في جميع أنحاء البلاد، حيث حاول الآلاف من الأشخاص إعادة حجز التذاكر أو معرفة موعد إقلاع رحلتهم. أما الذين صعدوا على متن طائراتهم قبل الإعلان عن العطل، فقد انتظروا لساعات ثم هبطوا من الطائرات.لم يحدد مسؤولو المطار سبب المشكلة، لكن شركة الطيران الاقتصادي "سيبو باسيفيك" قالت في تقرير استشاري، إن السبب هو "انقطاع التيار الكهربائي وفقدان الاتصال".فيما قالت سلطات المطار إن نظام إدارة الحركة الجوية أعيد تشغيله جزئيا بحلول الساعة 4:00 مساء (08:00 بتوقيت غرينتش، 11:00 بتوقيت موسكو) وبدأت الرحلات في الإقلاع والهبوط في مانيلا.وقالت هيئة الطيران المدني الفلبينية إن "تأخيرات الرحلات وعمليات التحويل ليست سوى إجراءات احترازية لضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم والطائرات". ألغيت أو حول مسار أو تأخرت أكثر من 280 رحلة جوية داخل وخارج مانيلا، مما أثر على من 56 ألف مسافر.
https://sputnikarabic.ae/20221227/إلغاء-2900-رحلة-جوية-في-أمريكا-مع-استمرار-الطقس-العاصف-1071672297.html
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العالم, الفلبين
آلاف المسافرين يعلقون في مطارات الفلبين خلال رأس السنة بسبب خلل تقني
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تقطعت السبل بآلاف المسافرين في المطارات الفلبينية اليوم الأحد، بعد أن أدى "انقطاع الاتصال" في أكثر مراكز البلاد ازدحاما في مانيلا إلى إلغاء مئات الرحلات أو تأخيرها أو تحويل مسارها.
اكتشفت سلطات الطيران فى الصباح "مشكلة فنية" تتعلق بمركز إدارة الحركة الجوية
بمطار مانيلا المحلى والدولى. جاء ذلك عندما بدأ الكثير من الناس في العودة إلى العاصمة للعمل والدراسة بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
كانت هناك مشاهد فوضوية عند منافذ تسجيل الوصول في جميع أنحاء البلاد، حيث حاول الآلاف من الأشخاص إعادة حجز التذاكر أو معرفة موعد إقلاع رحلتهم. أما الذين صعدوا على متن طائراتهم قبل الإعلان عن العطل، فقد انتظروا لساعات ثم هبطوا من الطائرات.
27 ديسمبر 2022, 17:58 GMT
لم يحدد مسؤولو المطار سبب المشكلة، لكن شركة الطيران الاقتصادي "سيبو باسيفيك" قالت في تقرير استشاري، إن السبب هو "انقطاع التيار الكهربائي وفقدان الاتصال
".
فيما قالت سلطات المطار إن نظام إدارة الحركة الجوية أعيد تشغيله جزئيا بحلول الساعة 4:00 مساء (08:00 بتوقيت غرينتش، 11:00 بتوقيت موسكو) وبدأت الرحلات في الإقلاع والهبوط في مانيلا.
وقالت هيئة الطيران المدني الفلبينية إن "تأخيرات الرحلات وعمليات التحويل ليست سوى إجراءات احترازية لضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم والطائرات". ألغيت أو حول مسار أو تأخرت أكثر من 280 رحلة جوية داخل وخارج مانيلا، مما أثر على من 56 ألف مسافر.