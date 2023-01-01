https://sputnikarabic.ae/20230101/السيسي-يهنئ-نتنياهو-بتشكيل-الحكومة-الإسرائيلية-1071823132.html
السيسي يهنئ نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
السيسي يهنئ نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومته الجديدة التي باشرت الخميس رسميا أداء مهامها. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T14:29+0000
2023-01-01T14:29+0000
2023-01-01T14:29+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
العالم العربي
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وقال مكتب نتنياهو في بيان "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر الهاتف اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".وأضاف "هنأ الرئيس السيسي رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة".وبحسب نص البيان، "أعرب رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس السيسي عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل على جميع المستويات، بما في ذلك ما يتعلق بالتطورات على الساحتين الدولية والإقليمية".كما "أكد الزعيمان على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والأمن لمصلحة الشعبين ولجميع شعوب الشرق الأوسط"، وفق بيان مكتب نتنياهو.والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, العالم العربي
السيسي يهنئ نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومته الجديدة التي باشرت الخميس رسميا أداء مهامها.
وقال مكتب نتنياهو في بيان "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر الهاتف اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
وأضاف "هنأ الرئيس السيسي رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة".
وبحسب نص البيان، "أعرب رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس السيسي
عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل على جميع المستويات، بما في ذلك ما يتعلق بالتطورات على الساحتين الدولية والإقليمية".
كما "أكد الزعيمان على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والأمن لمصلحة الشعبين ولجميع شعوب الشرق الأوسط"، وفق بيان مكتب نتنياهو.
والخميس الماضي، أدت الحكومة الإسرائيلية
التي شكلها نتنياهو اليمين الدستورية في الكنيست، بعد الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويقود زعيم حزب الليكود نتنياهو (73 عاما) إسرائيل على رأس ائتلاف حكومي يضم أحزابا من أقصى اليمين، وسط مخاوف من نهجها فيما يتعلق بملفات عدة لاسيما الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس والأقلية العربية في إسرائيل.