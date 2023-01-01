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https://sputnikarabic.ae/20230101/القائد-العام-للجيش-الإيراني-يتحدث-عن-عمل-سيضمن-كرامة-وعزة-الشعب-1071826905.html
القائد العام للجيش الإيراني يتحدث عن عمل "سيضمن كرامة وعزة الشعب"
القائد العام للجيش الإيراني يتحدث عن عمل "سيضمن كرامة وعزة الشعب"
قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن مناورات "ذو الفقار" أصبحت رمزا للإرادة الوطنية، لافتا إلى أن من بين انجازاتها "الثقة بالنفس... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T16:05+0000
2023-01-01T16:05+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين موسوي وقائد المجموعة البحرية 86، اليوم الأحد، تزامنا مع إقامة الجيش مناورات ذو الفقار 1401 جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".وأكد القائد العسكري أن "هذه المهمة رمزًا للإرادة الوطنية للتواجد في المحيطات والاستفادة من مزايا البحر إلى جانب اكتساب خبرة قيمة بالنسبة لهم".وأضاف أن "الثقة بالنفس والاعتماد على الذات من المكتسبات القيمة لهذه المهمة البحرية".وأشار إلى أن "رفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحيطات البعيدة من إنجازات هذه المناورات".وفي نهاية اتصاله تمنى القائد العام للجيش الإيراني "التوفيق في الارتقاء باسم إيران عاليا"، مؤكدا أن "هذا العمل القيم سيضمن كرامة وعزة الشعب الإيراني الشامخ أكثر من أي وقت مضى".
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

القائد العام للجيش الإيراني يتحدث عن عمل "سيضمن كرامة وعزة الشعب"

16:05 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / -
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قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن مناورات "ذو الفقار" أصبحت رمزا للإرادة الوطنية، لافتا إلى أن من بين انجازاتها "الثقة بالنفس والاعتماد على الذات".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين موسوي وقائد المجموعة البحرية 86، اليوم الأحد، تزامنا مع إقامة الجيش مناورات ذو الفقار 1401 جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".
وأكد القائد العسكري أن "هذه المهمة رمزًا للإرادة الوطنية للتواجد في المحيطات والاستفادة من مزايا البحر إلى جانب اكتساب خبرة قيمة بالنسبة لهم".
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وأضاف أن "الثقة بالنفس والاعتماد على الذات من المكتسبات القيمة لهذه المهمة البحرية".
وأشار إلى أن "رفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحيطات البعيدة من إنجازات هذه المناورات".
وفي نهاية اتصاله تمنى القائد العام للجيش الإيراني "التوفيق في الارتقاء باسم إيران عاليا"، مؤكدا أن "هذا العمل القيم سيضمن كرامة وعزة الشعب الإيراني الشامخ أكثر من أي وقت مضى".
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