https://sputnikarabic.ae/20230101/المشاط-يصف-الهدنة-مع-التحالف-العربي-بـالهشة-ويعلن-جاهزية-أنصار-الله-للحرب-1071825051.html
المشاط يصف الهدنة مع التحالف العربي بـ"الهشة" ويعلن جاهزية "أنصار الله" للحرب
المشاط يصف الهدنة مع التحالف العربي بـ"الهشة" ويعلن جاهزية "أنصار الله" للحرب
أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن، مهدي المشاط، "جاهزية أنصار الله للحرب"، واصفا الهدنة مع التحالف العربي بـ"الهشة". 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T15:27+0000
2023-01-01T15:27+0000
2023-01-01T15:27+0000
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وقال المشاط، خلال لقائه محافظي تعز وإب وذمار والضالع ولحج المعينين من الجماعة، "إنهم يقفون في هدنة هشة وينتظرون عودة الحرب في أي وقت، وجاهزون لها"، متهما "التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بالتوجه إلى ما أسماها حرب أخرى"، حسب قناة المسيرة.وأضاف أن "العدو لا يزال مستيقظا ومستعدا"، مشددا على ضرورة "الحذر من الغفلة في ظل الهدوء وأن يتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات لرفد الجبهات".ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230101/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-سيكون-العام-الجديد-لتعزيز-الشراكة-والتوافق-الوطني-وتحسين-الخدمات-1071805180.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
المشاط يصف الهدنة مع التحالف العربي بـ"الهشة" ويعلن جاهزية "أنصار الله" للحرب
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أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله في اليمن، مهدي المشاط، "جاهزية أنصار الله للحرب"، واصفا الهدنة مع التحالف العربي بـ"الهشة".
وقال المشاط، خلال لقائه محافظي تعز وإب وذمار والضالع ولحج المعينين من الجماعة، "إنهم يقفون في هدنة هشة وينتظرون عودة الحرب في أي وقت، وجاهزون لها"، متهما "التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن بالتوجه إلى ما أسماها حرب أخرى"، حسب قناة
المسيرة.
وأضاف أن "العدو لا يزال مستيقظا ومستعدا"، مشددا على ضرورة "الحذر من الغفلة في ظل الهدوء وأن يتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات لرفد الجبهات".
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.